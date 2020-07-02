Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Будет ли «Славянский базар» в этом году? Утверждены ли окончательные даты?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Скорее всего, это даже не вопрос, а уже утверждение. Да, действительно, мы уже вышли в официальную публикацию, что в этом году «Славянский базар» пройдет в формате open-air с 16 по 19 июля.