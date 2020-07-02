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Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город?

02 июля 2020 10:02
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Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Будет ли «Славянский базар» в этом году? Утверждены ли окончательные даты?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Скорее всего, это даже не вопрос, а уже утверждение. Да, действительно, мы уже вышли в официальную публикацию, что в этом году «Славянский базар» пройдет в формате open-air с 16 по 19 июля.

Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город? -1

Правда ли, что когда-то планировали перенести «Славянский базар» в другой город и что Президент Беларуси настоял на сохранении существующего формата?

Глеб Лапицкий:
Да, как раз в том далеком 1995 году нас не только хотели перенести в другой город, но и отправить плавать на барже, на пароходах и совершенно изменить формат фестиваля. Но глава государства вмешался, и после этого стал наш фестиваль называться президентским фестивалем и обрел очень большую государственную поддержку.

Полную версию интервью смотрите здесь.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Глеб Лапицкий # Фотофакт # Культура

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