Коллекция собиралась 11 лет. В Национальной библиотеке показывают уникальные артефакты XIX-XX веков

Новости Беларуси. В преддверии Дня Независимости в Минске проходит масштабная выставка уникальных артефактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рукописные документы, карты, редкие книги и периодические издания XIX-XX веков представлены в Национальной библиотеке Беларуси. Это не коллекция, это историческое наследие. Здесь документы, в которых отражено прошлое земли белорусской начиная с 1812 года по 1945-й. Все эти уникальные вещи известный краевед Владимир Лиходедов собирал в течение 11 лет.

Владимир Лиходедов, коллекционер, публицист:

XVIII век. Во Франции издавались, если сказать современным языком, путеводители с картами. Там написано «по Польше и Литве» – названия Беларуси не было. Интересовались нашими землями и во Франции, и в Германии. Вот, можете посмотреть. И там достопримечательности описаны, карты, месторасположения. Поэтому наши предки были высокообразованные. И, допустим, посмотрим эти документы – и королевские, и вообще – они написаны нашим языком, не латиницей даже.

Большинство экземпляров останутся в фондах Национальной библиотеки. Частный коллекционер – давний друг сокровищницы знаний. Владимир Лиходедов уже не первый раз делится своими находками с государственными учреждениями. Нынешняя выставка – финальный этап масштабного культурно-исторического проекта приуроченного к 75-летию Великой Победы. Среди организаторов сразу два министерства – информации и культуры.

Игорь Бузовский, заместитель министра информации Беларуси:

День Независимости – неотъемлемая часть вот этого завершающего исторического периода. Мы хотим очередной раз сделать всеми усилиями и наших сподвижников, о которых мы говорим, наших коллекционеров, людей, которые делают вклад свой не по причине того, что они профессионально принадлежат той или иной профессии, а по причине своих устремлений, жирную точку поставить в кровопролитиях, которые происходили на этой земле, рассказать о Великой Отечественной войне в новом ракурсе, в новой подаче с помощью книги, с помощью слов, которые были написаны столетия назад.