«Ярче будет жить». В Солигорске появился новый мурал. Что говорят местные жители?

Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Гигантский мурал украсил стену многоэтажного дома на улице Заслонова. Лыжник среди заснеженных гор переносит из жаркого лета в мир экстремальных зимних увлечений. В здании завершают реконструкцию, и рисунок стал ярким дополнением к обновленному фасаду. Местные жители уже оценили изменения.

Ярче будет жить, не знаю, радостнее что ли. Все-таки веселее, когда все яркое вокруг, чем серое, унылое.

Ну, очень красиво, классно.

Мне нравится, но мы еще тут не живем, скоро будем жить.