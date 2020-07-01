«Ярче будет жить». В Солигорске появился новый мурал. Что говорят местные жители?

Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый арт-объект появился в Солигорске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Гигантский мурал украсил стену многоэтажного дома на улице Заслонова. Лыжник среди заснеженных гор переносит из жаркого лета в мир экстремальных зимних увлечений. В здании завершают реконструкцию, и рисунок стал ярким дополнением к обновленному фасаду. Местные жители уже оценили изменения.
Ярче будет жить, не знаю, радостнее что ли. Все-таки веселее, когда все яркое вокруг, чем серое, унылое.
Ну, очень красиво, классно.
Мне нравится, но мы еще тут не живем, скоро будем жить.
Росписью стены занимались столичные художники, те же, что делали мурал и на соседнем доме.