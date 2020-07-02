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«Всё будет происходить только на улице». Какая особенность проведения «Славянского базара в Витебске» в этом году

02 июля 2020 10:00
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – Глеб Лапицкий.

В это году фестиваль пройдет в формате open-air. Как это будет происходить?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
На практике произойдет. Ранее, если говорили Витебск – фестивальный город, но большая часть концертов проходила в закрытых помещениях. Это был и театр Якуба Коласа, и концертный зал «Витебск», и Витебская областная филармония. В этом году мы не отказываемся ни от одного из жанров нашего фестиваля, но все будет происходить только на улице, максимально обезопасив наших зрителей и артистов. Мы открываем для себя новые площадки. Это  городской парк «Мазурино», мы открываем для себя филармонический дворик, площадку концертного зала «Витебск». Но, безусловно, самая главная концертная площадка – это будет витебский Летний амфитеатр.

Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город?

«Всё будет происходить только на улице». Какая особенность проведения «Славянского базара в Витебске» в этом году -1

Не боитесь плохой погоды?

Глеб Лапицкий:
У природы нет плохой погоды.

Будут ли участвовать зарубежные звёзды на «Славянском базаре» и как они пересекут границу?

«Всё будет происходить только на улице». Какая особенность проведения «Славянского базара в Витебске» в этом году -4

Полную версию интервью смотрите здесь.

# Славянский базар в Витебске-2020 # Культура # Глеб Лапицкий # Фотофакт

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