«Всё будет происходить только на улице». Какая особенность проведения «Славянского базара в Витебске» в этом году

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» – Глеб Лапицкий.

В это году фестиваль пройдет в формате open-air. Как это будет происходить?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

На практике произойдет. Ранее, если говорили Витебск – фестивальный город, но большая часть концертов проходила в закрытых помещениях. Это был и театр Якуба Коласа, и концертный зал «Витебск», и Витебская областная филармония. В этом году мы не отказываемся ни от одного из жанров нашего фестиваля, но все будет происходить только на улице, максимально обезопасив наших зрителей и артистов. Мы открываем для себя новые площадки. Это городской парк «Мазурино», мы открываем для себя филармонический дворик, площадку концертного зала «Витебск». Но, безусловно, самая главная концертная площадка – это будет витебский Летний амфитеатр.

Правда ли что «Славянский базар» хотели перенести из Витебска в другой город?