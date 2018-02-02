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Познакомиться с современными авторами смогут маленькие читатели в рамках акции «Мая Беларусь»

02 февраля 2018 08:01
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Новости Беларуси. Литературными тропами по стране пройдет акция «Мая Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Познакомиться с современными авторами смогут маленькие читатели в рамках акции «Мая Беларусь»-1

Детские писатели встретятся с маленькими читателями и расскажут им о своих книгах. Цель – повысить интерес детей к чтению и познакомить их с современными авторами. В каждом районе, куда придет акция, дети получат в подарок рюкзачок с 12 книжками.

Познакомиться с современными авторами смогут маленькие читатели в рамках акции «Мая Беларусь»-4

Владимир Липский, главный редактор журнала «Вясёлка»:
Мы хочам прыйсцi да iх з новымi кнiжкамi, якiя напiсалi сучасныя аўтары, а тэма выбрана, здавалася бы, просценькая - «Мая Беларусь». Я думаю, што гэта вельмi важная тэма.

Познакомиться с современными авторами смогут маленькие читатели в рамках акции «Мая Беларусь»-7

Александр Бадак, директор издательства «Мастацкая літаратура»:
Сёння i аўтарам, i выдаўцам трэба icцi да самiх дзяцей. Icцi з кнiжкамi, icцi з самiмi сабой, з аўтарамi, паказваць, што ў вас ёсць не толькi iнтэрнэт, не толькі тэлебачанне, не толькi вулiца, у вас ёсць яшчэ і кніжкі.

А начало культурного маршрута будет положено на 25 Международной книжной ярмарке. Начнется она в конце февраля. 

Познакомиться с современными авторами смогут маленькие читатели в рамках акции «Мая Беларусь»-10

# Культура # Белорусская литература # Фотофакт # Владимир Липский # Александр Бадак

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