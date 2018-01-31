В Минске в литературном музее 31 января состоится презентация первого тома энциклопедии «Янка Купала»

Новости Беларуси. Первый том персональной энциклопедии «Янка Купала» презентуют 31 января в Государственном литературном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Красочное издание состоит из полутора тысяч статей о творчестве белорусского поэта и людях, которые сыграли важные роли в его судьбе. Это международный проект. Информация в ней не только о белорусских деятелях культуры и искусства, но и о зарубежных представителях так или иначе связанных с творчеством Купалы.

В 2018 году также планируется издание второго тома энциклопедии.