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В Минске в литературном музее 31 января состоится презентация первого тома энциклопедии «Янка Купала»

31 января 2018 08:14
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Новости Беларуси. Первый том персональной энциклопедии «Янка Купала» презентуют 31 января в Государственном литературном музее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске в литературном музее 31 января состоится презентация первого тома энциклопедии «Янка Купала»-1

Красочное издание состоит из полутора тысяч статей о творчестве белорусского поэта и людях, которые сыграли важные роли в его судьбе. Это международный проект. Информация в ней не только о белорусских деятелях культуры и искусства, но и о зарубежных представителях так или иначе связанных с творчеством Купалы.

В 2018 году также планируется издание второго тома энциклопедии.

В Минске в литературном музее 31 января состоится презентация первого тома энциклопедии «Янка Купала»-4

# Культура # Фотофакт # Книги

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