«В нем занято более 20 ведущих белорусских артистов». Роман Заслонов – об арт-проекте «Стол»

«Стол» наконец-то едет в Минск. Полгода на Венецианском биеннале, потом месяц в Париже. Белорусский художник с французской пропиской Роман Заслонов придумал такой арт-проект, что пока его не увидишь, до конца замысел так и не поймешь. И как раз сегодня в Национальном центре современных искусств в столице вся интрига будет раскрыта.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художник Роман Заслонов.

Расскажите про ваш арт-проект «Стол». Что в нем будет?

Роман Заслонов, художник (Франция):

Мы как-то долго держали эту интригу и, наконец, белорусская публика все это увидит. Это даже было не полгода, а чуть-чуть больше – 7 месяцев в Венеции, один месяц в Париже. Основная часть нашего проекта – это видео, которое длится 33 минуты. В нем занято более 20 наших ведущих белорусских артистов, несколько артистов будет непрофессиональных. Это ключевой проект всего нашего проекта.