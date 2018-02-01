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«В нем занято более 20 ведущих белорусских артистов». Роман Заслонов – об арт-проекте «Стол»

01 февраля 2018 10:50
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«Стол» наконец-то едет в Минск. Полгода на Венецианском биеннале, потом месяц в Париже. Белорусский художник с французской пропиской Роман Заслонов придумал такой арт-проект, что пока его не увидишь, до конца замысел так и не поймешь. И как раз сегодня в Национальном центре современных искусств в столице вся интрига будет раскрыта.

«В нем занято более 20 ведущих белорусских артистов». Роман Заслонов – об арт-проекте «Стол»-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художник Роман Заслонов.

Расскажите про ваш арт-проект «Стол». Что в нем будет?

Роман Заслонов, художник (Франция):
Мы как-то долго держали эту интригу и, наконец, белорусская публика  все это увидит. Это даже было не полгода, а чуть-чуть больше – 7 месяцев в Венеции, один месяц в Париже. Основная часть нашего проекта – это видео, которое длится 33 минуты. В нем занято более 20 наших ведущих белорусских артистов, несколько артистов будет непрофессиональных. Это ключевой проект всего нашего проекта.

«В нем занято более 20 ведущих белорусских артистов». Роман Заслонов – об арт-проекте «Стол»-4

Как долго инсталляция будет в Беларуси? Куда потом поедете?

Роман Заслонов:
Проект «Стол» будет работать с 1 по 28 февраля в Центре современного искусства, который находится на площади Я. Коласа, Независимости, 47. И дальше не самое ближайшее будущее мы приглашены на два крупных мероприятия, которое одно будет в Германии, второе – в США. Этот проект будет каждый раз как-то обновляться, дополняться и приобретать новые грани.

«В нем занято более 20 ведущих белорусских артистов». Роман Заслонов – об арт-проекте «Стол»-7

Как восприняли проект «Стол» зрители во Франции? Какое самое красивое место для художника в Минске? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Культура # Фотофакт # Роман Заслонов # Культура

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