«Молодым артистам советовал бы уезжать в провинцию». Андрей Ильин о «Склифосовском», минском проспекте Победителей и умеет ли готовить, как муж Каменской

Андрей Ильин, актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Большое спасибо за возможность с Вами поговорить. Надеюсь, что к Минску у Вас хорошее отношение, потому что Вы здесь много снимались.

Андрей Ильин, актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации:

И гастролировал, и снимался. И, вообще, я очень люблю Ваш город.

Егор Хрусталёв:

У Вас такое количество ролей, связанных с совершенно разными эпохами. По-моему, начиная с XVIII века. И у Вас столько вот есть фотографий отрывков из фильмов, где Вы мундирах разных образцов, стильной одежде разного времени. Вы себя, вообще, в какое время чувствуете больше всего? В какой одежде Вы себе нравитесь больше?

Андрей Ильин:

Знаете. Мне нравится играть принцев и королей. Сам статус придаёт… Это – некое приспособление актёрское, когда надеваешь этот мундир, то сразу чувствуешь себя по-другому. Плечи распрямляются и осанка другая.

Егор Хрусталёв:

А Вы верите – очень многие говорят: «Я точно жила где-то в Средние века».

Андрей Ильин:

Я не очень верю в это дело. Нет, в этом смысле я – не суеверный. Хотя, отчасти, как бы, наверное, бывает и такое. Но, что касается героев XVIII и, особенно, XIX века – они мне близки. Мне близки чеховские персонажи. Я, действительно, переиграл довольно большое количество принцев и королей. И вот не так давно у нас в театре вышла премьера под названием «Любовь и трон», где я играю Петра III. Это – пьеса Андрея Максимова, он же – режиссёр-постановщик этого спектакля.

О сериале «Каменская»

Егор Хрусталёв:

Как Вы считаете, то, что Вам посчастливилось сыграть, наверное, то, что является мечтой любого актёра – и Гамлета, и Чехова Вы сыграли. И Достоевского, и председателя КГБ Вы сыграли. Но, всё-таки, для человека, который встретит Вас на улице, в первую очередь, Вы будете – муж Каменской.

Андрей Ильин:

Да. Которая снималась здесь, в Минске.

Егор Хрусталёв:

Скажите, вот это – улыбка судьбы или, скажем, такая гримаса судьбы? Когда актёра узнают совсем уж не по той роли, которая ему нравится больше всего?

Андрей Ильин:

Это бывает обидно. Вот, как за Раневской, бегут какие-то восторженные зрители: «Муж Каменской! Муж Каменской!» Да нет, я отношусь к этому философски: ну, что же – это часть профессии, часть твоей творческой биографии. А, не дай Бог, не было бы этого? Значит, я был бы в чём-то, в каком-то смысле актёрском обделён. Вы упомянули мои ранние роли – и «Гамлет», и «Ревизор», и Хлестаков… Да, это я всё переиграл в Риге. Это говорит о том, что у меня была счастливая актёрская юность – в период с 18 лет, когда я пришёл работать в театр уже в качестве профессионального актёра, и до 29, когда я переехал жить и работать в Москву. Для каждого артиста, видимо, есть свой период. Это был для меня золотой период времени, если не сказать – бриллиантовый. Это не говорит о том, что я общу или у меня были какие-то периоды похуже. Они бывают разные. Нет-нет, я всё время в форме, я всё время работаю, постоянно. Работаю много, интересно.

О первых гастролях в Минске

Егор Хрусталёв:

Вы готовы были бы понять человека, который бы роптал? Он играет в хорошем театре, с очень хорошими режиссёрами. Но ролей фактически не получает. И вот приходит к нему предложение уехать в маленький городок с не очень хорошей труппой, но получить роли мечты.

Андрей Ильин:

Вы знаете, это – сложный выбор перед любым артистом. Ну, хорошо, можно съездить, поработать. Так многие… Я, вообще бы, всем молодым артистам советовал уезжать в провинцию – набирать опыт, набирать некий вес. Потому что можно ждать до бесконечности той роли, которая так к тебе и не придёт. Если есть такая возможность. Но хорошо бы соломки в Москве или в Питере подстелить, в надежде на то, что всегда можно вернуться и вот, с учётом того опыта, который ты наберёшь в провинции...

Егор Хрусталёв:

А можно и так, и так, да?

Андрей Ильин:

Желательно, да. Нет, в этом смысле у меня была, действительно, счастливая судьба. Я и сейчас не жалуюсь на неё, не хочется о чём-то говорить в прошедшем времени, но то, что я, в своё время, много и интересно, и плодотворно работал. И сейчас играю главные роли, но тогда это было много. Я просто помню это – вот здесь, в Минске были мои первые гастроли. И, что удивительно, меня сразу стали вводить в какое-то невероятное количество спектаклей. И, в основном – вводы. Потому что были первые гастроли и что я успел сделать там за 2-3 месяца работы в театре. Придя в марте, а, по-моему, в июле мы уже были здесь на гастролях. Я помню, что уже здесь у меня было 20, если не 30 спектаклей. Я участвовал, ещё, по-моему, в сказке и в детских спектаклях. Это был прекрасный опыт.

Егор Хрусталёв:

Это, всё-таки, везение? Вы знаете, у меня бывает много интервью с Вашими коллегами. И вот эти слова о том, что это – рулетка, это вот просто должно повезти. Или знаете, как иногда говорят – это очень зависимая и, по сути, женская профессия. Когда ты должен понравиться и тебя должны выбрать. Насколько Вы согласны с этим?

Андрей Ильин:

Я согласен, да. Это очень важно – оказаться в нужное время в нужном месте. А, главное, быть к этому готовым. Да, отчасти, это – рулетка. Наша профессия – это рулетка. У меня было очень много таких попаданий «в зеро».

Егор Хрусталёв:

Неудач больших.

Андрей Ильин:

Нет-нет, наоборот! Именно таких вот случайных попаданий.

О роли Жана Жильбера

Егор Хрусталёв:

У Вас есть одна очень интересная роль. Вы играете человека, которого называют чуть ли не лучшим разведчиком ХХ века. Но, насколько мне известно, Вы сами, вообще, и в разведке послужили.

Андрей Ильин:

Ну, это совсем другая была разведка. Разведка, пехота – это всё армейские забавы. А, на самом деле, эта роль мне, действительно, очень дорога, я очень её люблю. Я посвятил этому полгода съёмок, потом ещё месяца два – озвучание, монтаж. Я, действительно, жил этой ролью, очень люблю её и горжусь ею.

Егор Хрусталёв:

Вы же анализировали жизни тех людей? То есть, кроме того, что у них, наверняка, есть большое количество талантов, связанных с их деятельностью, они, наверняка, и просто прекрасные актёры.

Андрей Ильин:

Разведчики?

Егор Хрусталёв:

Да.

Андрей Ильин:

Ну, конечно.

Егор Хрусталёв:

Шпионы. Не те, которые взрывают мосты. Те, которым приходится работать под прикрытием.

Андрей Ильин:

Что касается Жана Жильбера… Ну, это – его псевдоним. Это – уникальный персонаж. Просто уникальный. Там была такая степень зашифрованности, что люди, работающие в одной комнате, не знали, что они работают на одну разведку. Уникальная была личность, конечно. Просто потрясающая. И странно, что он не стоит в один ряд агентов, которые у всех… Там, Рихард Зорге, например. К сожалению, как это часто бывает, Родина не оценила подвига. Он вернулся в Советский Союз, его посадили на несколько лет на Лубянку, потом он был реабилитирован, потом он уехал в Израиль, у него была своя жизнь. Потом его считали предателем Родины, понятно. Но то, что он сделал для страны – это невозможно оценить. Мне кажется, его подвиг недооценён до сих пор.

Егор Хрусталёв:

Во всяком случае, какую-то лепту в то, что – помнить о нём – Вы внесли этой работой, безусловно.

Андрей Ильин:

Дай Бог. К сожалению, этот сериал не так часто показывают по центральным каналам. О чём я очень сожалею.

О необычном отчестве

Егор Хрусталёв:

Андрей Епифанович, я сам был поражён Вашим непривычным отчеством. Но я уже разведал, что у Вас и отец – Епифан Илларионович. И что, на самом деле, это связано, что они были названы по святкам.

Андрей Ильин:

Да.

Егор Хрусталёв:

Почему же Вас так назвали? В общем-то, светским образом.

Андрей Ильин:

Ну, потому что мой папа был рождён в 1931 году. И тогда… Я не могу сказать, что была там уж такая деревня староверов и что у них не было выбора. Наверное, в начале 30-ых годов какие-то церковные догмы были более крепкие, были такие основательные, что ли. И тогда выбора особо не было. Там предлагалось 5-6 имён, и всё.

Егор Хрусталёв:

Я, Вы знаете, на Вас смотрю сейчас, слушаю – и Вы, как будто, убаюкиваете. Я не могу понять, как Вы переключаете в себе настроение. Потому что у Вас есть очень много настолько эмоциональных сцен – и в спектаклях, и в кино. причём, Вы иногда просто окончательных злодеев играете. Что Вам для этого надо сделать? Или, там, принять?

Андрей Ильин:

Ничего. Чайку попить перед спектаклем. Нет, ничего. Мы же делаем спектакль не один день, и снимаем тоже – не неделю-две.

Егор Хрусталёв:

Это – «я в предлагаемых обстоятельствах». Но, всё равно, Вы иногда…

Андрей Ильин:

Нет, если роль уже есть, то мы можем позволить себе только момент импровизации. В каких-то обусловленных рамках. Обусловленных, скажем, с режиссёром, с драматургом, в соотношении с рамками того же образа. Моменты импровизации, ничего больше. поэтому я далеко, как бы, от образа, от структуры спектакля стараюсь не уходить.

О сериале «Склифосовский»

Егор Хрусталёв:

Очень сложно представить Вас по жизни, скажем, разговаривающим на повышенных тонах. И все говорят, что Вы очень похожи на…

Андрей Ильин:

Не умаляйте моих достоинств. Я бываю разным.

Егор Хрусталёв:

Но Вы, действительно, похожи на Чистякова?

Андрей Ильин:

Ну, может быть, отчасти, да.

Егор Хрусталёв:

Правда, что Вы в одном интервью сказали, что: «Может быть, я на него и похож, но никогда жить с Каменской такой человек, как я, не смог бы».

Андрей Ильин:

Нет, наверное, нет. Нас, кстати, с Леной совсем недавно судьба опять свела в такой любовной паре в сериале «Склифосовский». Мы ещё не закончили, осталось 1-2 дня съёмочных, потом будет немножко там озвучание. И, по-моему, уже с начала следующего года вот этот 6-ой сезон выйдет на экраны. Лена там – завотделением, я – просто успешный хирург, очень хороший, интересный, со своими проблемами, вернувшийся из Израиля. И вот они – бывшие однокурсники, когда-то должны были пожениться. И вот опять вспыхивают чувства, отношения.

Егор Хрусталёв:

Вы понимаете, что для большого количества зрителей это будет такое: «О-па!»?

Андрей Ильин:

Да, это будет: «О-па!» Ну, и пусть будет. Я знаю, что зритель скучает по нашей паре.

О том, умеет ли готовить, как муж Каменской

Егор Хрусталёв:

И вопрос от женщин меня просили передать – а Вы сами умеете так же готовить, как муж Каменской?

Андрей Ильин:

Нет. Так не умею. Я прекрасно мою посуду – мне очень нравится этот процесс. Могу приготовить яичницу, могу приготовить мясо на мангале, могу что-нибудь посолить. Но, в смысле вот каких-то кулинарных изысков – к сожалению, мне не дано. Иногда, если надо приготовить щи или борщ, делаю это с удовольствием. Я – прекрасный подмастерье. Я умею чистить картошку, лук, морковку. И прочее получается – шинковать, резать.

О Минске

Егор Хрусталёв:

Надеюсь, Вас в Минске хорошо покормили, вкусно.

Андрей Ильин:

Да.

Егор Хрусталёв:

И Вам захочется ещё раз приехать поработать или просто побывать.

Андрей Ильин:

Вы знаете, я очень люблю Минск. Очень. Это – один из моих любимейших городов. Я вижу, как город хорошеет. Он всегда был прекрасным городом. Но вот нас провезли по проспекту Победителей, и я увидел эти новые комплексы спортивные, новые гостиницы, новые дома. Это впечатляет. Я люблю жителей Минска, вообще, Беларуси. Они очень добрые, отзывчивые, улыбчивые, гостеприимные люди.