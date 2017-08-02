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Познакомиться с пернатыми, научиться их различать: каждый четверг в Лошицком парке проходят «Птичьи вечера»

02 августа 2017 18:20
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Новости Беларуси. Птичьи вечера в Минске. Каждый четверг в Лошицком парке проходят бесплатные экскурсии, сообщили в программе «Столичный подробности» на СТВ.

Познакомиться с пернатыми, научиться их различать: каждый четверг в Лошицком парке проходят «Птичьи вечера» -1

Участники знакомятся с пернатыми обитателями, а также учатся различать их по голосом. Каждому посетителей выдается специальный бинокль, чтобы лучше рассмотреть жаворонков, зябликовов и синиц.

Познакомиться с пернатыми, научиться их различать: каждый четверг в Лошицком парке проходят «Птичьи вечера» -3


Карина Соловей, специалист общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
К нам приходят люди разных возрастов: здесь и дети, и люди пожилого возраста. Экскурсии проходили 7 раз. Сегодня уже 8 экскурсия. Мы не собираемя останавливаться все лето. Возможно, продолжим осенью, поэтому приглашаем жителей города присоединяться.

Познакомиться с пернатыми, научиться их различать: каждый четверг в Лошицком парке проходят «Птичьи вечера» -5


Чтобы поучавствовать в экскурсии, необходимо зарегистрироваться на сайте общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны» и освободить завтрашний вечер для приятного отдыха в окружении птичих голосов.

# Культура # Фотофакт # Птицы Беларуси # Карина Соловей

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