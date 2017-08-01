На гомельском университет появится потрет Франциска Скорины площадью 64 квадратных метра

Идея о создании росписи с одним из самых знаменитых земляков пришла гомельскому архитектору Дмитрию Козлюку.

Новости Беларуси. 64 квадратных метра. Огромный портрет белорусского первопечатника Франциска Скорины украсит главный гомельский университет, носящий имя этого выдающегося сына белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Козлюк, автор проекта:

Будет Франциск Скорина, который, собственно, уже есть, и будет элемент логотипа университета – солнце и луна. В Беларуси должны быть белорусские сюжеты граффити, прежде всего, да и на роднай мове.

6 августа в Беларуси широко отметят 500-летие белорусского книгопечатания. Как известно, первой белорусской печатной книгой стала Библия Скорины. К этой дате Дмитрий планирует завершить работу над граффити.