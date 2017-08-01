Прямой эфир

На гомельском университет появится потрет Франциска Скорины площадью 64 квадратных метра

01 августа 2017 05:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 64 квадратных метра. Огромный портрет белорусского первопечатника Франциска Скорины украсит главный гомельский университет, носящий имя этого выдающегося сына белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея о создании росписи с одним из самых знаменитых земляков пришла гомельскому архитектору Дмитрию Козлюку.

На гомельском университет появится потрет Франциска Скорины площадью 64 квадратных метра-1

Дмитрий Козлюк, автор проекта:
Будет Франциск Скорина, который, собственно, уже есть, и будет элемент логотипа университета – солнце и луна. В Беларуси должны быть белорусские сюжеты граффити, прежде всего, да и на роднай мове.

6 августа в Беларуси широко отметят 500-летие белорусского книгопечатания. Как известно, первой белорусской печатной книгой стала Библия Скорины. К этой дате Дмитрий планирует завершить работу над граффити.

# Культура # Граффити # Дмитрий Козлюк

Другие новости рубрики

Все новости
В костеле деревни Нарочь собрались десятки меломанов, чтобы послушать музыку композитора Дмитрия Шостаковича
31 июля 2017 20:33

В костеле деревни Нарочь собрались десятки меломанов, чтобы послушать музыку композитора Дмитрия Шостаковича

В Минске презентовали книгу правнучки Игната Домейко, переведённую на белорусский язык
31 июля 2017 20:16

В Минске презентовали книгу правнучки Игната Домейко, переведённую на белорусский язык

В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл
31 июля 2017 19:53

В деревне Кухтичи белорусы простились с меценаткой Марией Магдаленой Радзивилл