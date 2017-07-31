В костеле деревни Нарочь собрались десятки меломанов, чтобы послушать музыку композитора Дмитрия Шостаковича

Новости Беларуси. К 111-летию композитора Дмитрия Шостаковича. В деревне Нарочь местный костел на время превратился в концертный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки меломанов собрались послушать сочинения самого авангардного симфониста 20 века. Это уже вторая музыкальная встреча на белорусской земле. И ведь неслучайно: род Шостаковичей берет начало именно отсюда.