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В костеле деревни Нарочь собрались десятки меломанов, чтобы послушать музыку композитора Дмитрия Шостаковича

31 июля 2017 20:33
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Новости Беларуси. К 111-летию композитора Дмитрия Шостаковича. В деревне Нарочь местный костел на время превратился в концертный зал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В костеле деревни Нарочь собрались десятки меломанов, чтобы послушать музыку композитора Дмитрия Шостаковича-1

Десятки меломанов собрались послушать сочинения самого авангардного симфониста 20 века. Это уже вторая музыкальная встреча на белорусской земле. И ведь неслучайно: род Шостаковичей берет начало именно отсюда. 

# Культура # Фотофакт # Концерт в Минске

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