С 1 по 3 сентября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2017
В первые дни осени в Минске уже в шестой раз пройдет самый сказочный, яркий и необычный фестиваль UniCon, на котором фанаты комиксов, фантастики, фэнтези и компьютерных игр смогут хорошо провести время, встретить единомышленников и получить яркие впечатления на год вперед.
В этом году у фестиваля новое место – свои двери для многочисленных гиков открыл Футбольный манеж на проспекте Победителей.
Посетителей ждет 25 тематических стендов, встречи с писателями-фантастами, возможность поучаствовать в косплее и других конкурсах, послушать мастер-классы, поиграть в компьютерные и настольные игры, попробовать тематическую еду и сделать множество ярких фотографий.
На фестивале будут представлены следующие стенды:
1. Undertale
2. Миры Дугласа Адамса
3. Мерлин
4. Batman Detective Comics
5. Ведьмак
6. Battlestar Galactica
7. Overwatch
8. Diablo
9. Warcraft
10. Starcraft
11. Borderlands
12. Tim Burton world
13. Dungeon&Dragons + Adventure Time
14. Doctor Who + UNIT "Чёрный архив"
15. Harry Potter
16. Lord of the Rings
17. My Little Pony
18. Futurama
19. South Park
20. Star Wars
21. Литературный Додекаэдр
22. Warhammer 40K
23. Bitgames
24. Steampunk
25. Marvel
Подробная информация о главном сказочном событии года Беларуси на официальном сайте фестиваля unicon.by.