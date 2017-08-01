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С 1 по 3 сентября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2017

01 августа 2017 11:12
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В первые дни осени в Минске уже в шестой раз пройдет самый сказочный, яркий и необычный фестиваль UniCon, на котором фанаты комиксов, фантастики, фэнтези и компьютерных игр смогут хорошо провести время, встретить единомышленников и получить яркие впечатления на год вперед.

С 1 по 3 сентября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2017-1

В этом году у фестиваля новое место – свои двери для многочисленных гиков открыл Футбольный манеж на проспекте Победителей.

С 1 по 3 сентября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2017-4

Посетителей ждет 25 тематических стендов, встречи с писателями-фантастами, возможность поучаствовать в косплее и других конкурсах, послушать мастер-классы, поиграть в компьютерные и настольные игры, попробовать тематическую еду и сделать множество ярких фотографий.

С 1 по 3 сентября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2017-7

На фестивале будут представлены следующие стенды:

1. Undertale 

2. Миры Дугласа Адамса 

3. Мерлин 

4. Batman Detective Comics 

5. Ведьмак 

6. Battlestar Galactica 

7. Overwatch 

8. Diablo 

9. Warcraft 

10. Starcraft 

11. Borderlands 

12. Tim Burton world 

13. Dungeon&Dragons + Adventure Time 

14. Doctor Who + UNIT "Чёрный архив" 

15. Harry Potter 

16. Lord of the Rings 

17. My Little Pony 

18. Futurama 

19. South Park 

20. Star Wars 

21. Литературный Додекаэдр 

22. Warhammer 40K 

23. Bitgames 

24. Steampunk 

25. Marvel

С 1 по 3 сентября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2017-10

Подробная информация о главном сказочном событии года Беларуси на официальном сайте фестиваля unicon.by.

# Культура # Фестиваль # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

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