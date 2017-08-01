С 1 по 3 сентября в Минске пройдет фестиваль фантастики, фэнтези, комиксов и компьютерных игр UniCon-2017

В первые дни осени в Минске уже в шестой раз пройдет самый сказочный, яркий и необычный фестиваль UniCon, на котором фанаты комиксов, фантастики, фэнтези и компьютерных игр смогут хорошо провести время, встретить единомышленников и получить яркие впечатления на год вперед.

В этом году у фестиваля новое место – свои двери для многочисленных гиков открыл Футбольный манеж на проспекте Победителей.

Посетителей ждет 25 тематических стендов, встречи с писателями-фантастами, возможность поучаствовать в косплее и других конкурсах, послушать мастер-классы, поиграть в компьютерные и настольные игры, попробовать тематическую еду и сделать множество ярких фотографий.

На фестивале будут представлены следующие стенды: 1. Undertale 2. Миры Дугласа Адамса 3. Мерлин 4. Batman Detective Comics 5. Ведьмак 6. Battlestar Galactica 7. Overwatch 8. Diablo 9. Warcraft 10. Starcraft 11. Borderlands 12. Tim Burton world 13. Dungeon&Dragons + Adventure Time 14. Doctor Who + UNIT "Чёрный архив" 15. Harry Potter 16. Lord of the Rings 17. My Little Pony 18. Futurama 19. South Park 20. Star Wars 21. Литературный Додекаэдр 22. Warhammer 40K 23. Bitgames 24. Steampunk 25. Marvel