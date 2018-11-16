Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

Новости Беларуси. Латвия для Беларуси – добрый сосед, важный и надежный партнер. Об исторических связях между двумя народами говорили накануне в Минске на открытии выставки «Латвии – 100. История, искусство, традиции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В Национальном художественном музее представлено более 200 экспонатов, которые знакомят с богатой историей и самобытным творчеством латвийского народа. На открытие выставки приехал и первый после восстановления независимости президент Латвии.