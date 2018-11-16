Прямой эфир

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее

16 ноября 2018 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Латвия для Беларуси – добрый сосед, важный и надежный партнер. Об исторических связях между двумя народами говорили накануне в Минске на открытии выставки «Латвии – 100. История, искусство, традиции», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном художественном музее представлено более 200 экспонатов, которые знакомят с богатой историей и самобытным творчеством латвийского народа. На открытие выставки приехал и первый после восстановления независимости президент Латвии.

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее-1

Гунтис Улманис, президент Латвии с 1993 по 1999 год:
У Латвии с Беларусью, с нашей точки зрения, самые-самые тесные взаимоотношения. Ни с одной другой страной у нас не было столько визитов, встреч. Кстати, я, как бывший президент, свой праздник отмечаю за пределами Латвии только в Беларуси.

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее-4

Арнис Радиньш, директор Национального музея истории Латвии:
Такая идея никогда не была реализована в Латвии. Это первый раз, когда мы сделали эту совокупность вещей. Это первый раз, когда мы с вами видим все это. Приятно удивлён, что вместе все это хорошо смотрится.

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее-7

В 2017 году Беларусь и Латвия отметили 25-летие установления дипломатических отношений. За этот период страны собрали богатый багаж успешно реализованных проектов.

Познакомиться с историей и самобытным творчеством латвийского народа можно в Национальном художественном музее-10



# Выставки в Минске # Культура # Гунтис Улманис # Арнис Радиньш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Верхнем городе может появиться памятник Глебу Менскому
15 ноября 2018 21:04

В Верхнем городе может появиться памятник Глебу Менскому

Золотые голоса Беларуси. Мужской хор «Всехсвятский» отмечает пятилетний юбилей
15 ноября 2018 20:02

Золотые голоса Беларуси. Мужской хор «Всехсвятский» отмечает пятилетний юбилей

«По полю походили и песню спели». «Песняры» впервые сняли клип и планируют выступить с Борткевичем и Кашепаровым
15 ноября 2018 09:22

«По полю походили и песню спели». «Песняры» впервые сняли клип и планируют выступить с Борткевичем и Кашепаровым