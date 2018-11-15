В Верхнем городе может появиться памятник Глебу Менскому

Олег Куприянов, скульптор:

Мы будем привлекать еще ряд скульпторов к выполнению этой задачи. Потому что для того, чтобы это работа была сделана на уровне европейского классического искусства, требуются большие человеческие усилия. И, естественно, разноплановость только обогатит этот памятник.

Возникает теперь чувство ответственности за эту работу. Победа будет тогда, когда прозвучит музыка и этот памятник откроют. Вот это будет победа.