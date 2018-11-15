Золотые голоса Беларуси. Мужской хор «Всехсвятский» отмечает пятилетний юбилей

Новости Беларуси. Первый юбилей отмечает 15 ноября единственный в стране профессиональный церковный мужской хор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно этот коллектив Всехсвятского прихода сопровождал церемонию вручения премий «За духовное возрождение», открытие выставки православных икон Беларуси в Ватикане, приуроченной к визиту нашего Президента. В концертном зале «Минск» музыканты дали большой концерт. Наш корреспондент Кристина Федорович заглянула за кулисы.

С верой, любовью и исключительно а капелла. Золотые голоса Беларуси – иначе про солистов мужского хора «Всехсвятского» и не скажешь. В этом нас уверил Дмитрий, дирижер хора. В 14 лет, будучи подростком, он уже полноценно вошел в профессию – дирижировал в одном из приходов.

Дмитрий Токмаков, регент и солист хора «Всехсвятский»:

Со временем я понимал, что меня завлекает все больше и больше именно такая церковная, богослужебная жизнь.

Сегодня Дмитрий передает опыт своим ученикам на кафедре пения. С улыбкой на лице вспоминает: все благодаря бабушке. Именно она впервые привела тогда еще мальчишку в церковный хор. Теперь главное дело жизни – пение.

Дмитрий Токмаков:

Отец Федор Повный, настоятель прихода Всех Святых в Минске, пригласил меня на служение в приход в качестве регента еще когда я был на пятом курсе Санкт-Петербургской консерватории. Он предложил создать нечто большее, чем было на приходе. Было принято решение о создании именно хора мужского.

Песнопение – это не только взять правильную ноту и чисто исполнить свою партию. Музыка здесь – форма духовного слияния, единения чувств и помыслов верующих людей.

Кристина Федорович, СТВ:

Сегодняшний концерт особенный не только потому, что он посвящен юбилею. Взять хотя бы тот факт, что хор исполнит под аккомпанемент рояля три песни, в том числе и легендарную «Алесю». Кстати, за пять лет существования коллектива с роялем они выступят только третий раз. Загвоздка лишь в звучании: зал не акустический, а для классического звука – это главное условие. Два часа потребовалось только на правильную расстановку микрофонов.

Мужской «Всехсвятский» хор – единственный профессиональный в Беларуси, который, помимо участия в богослужениях, дает сольные концерты в нашей стране и за рубежом. Армянский, немецкий или молдавский – в «арсенале» коллектива порядка десяти языков.