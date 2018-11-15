«По полю походили и песню спели». «Песняры» впервые сняли клип и планируют выступить с Борткевичем и Кашепаровым

Белорусский государственный ансамбль «Песняры» выпустил новый альбом «Продолжение». Выход пластинки посвящен 15-летию нынешнего состава. Кроме того, впервые за 49-летнию историю коллектива музыканты представили официальный клип на одну из своих визиток – версию «Полонеза» Михаила Огинского, исполненную а капелла. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры» – Роман Козырев и солисты коллектива – Сергей Боек и Игорь Дударчик. Почему выбрали название нового альбома – «Продолжение»? Роман Козырев, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

У этого названия несколько таких символических смыслов. Во-первых, молодое поколение ансамбля «Песняры» работает уже 15 лет, уже давно немолодое, хотя всё равно такие вопросы продолжают поступать. Но, тем не менее, мы, наверное, вкладываем в это слово продолжение творчества, продолжение традиций, которые были заложены основателем ансамбля «Песняры» Владимиром Мулявиным, продолжение каких-то наших белорусских корней, потому что это практически полностью белорусскоязычный альбом, есть обработки белорусских народных песен и продолжение всей истории «Песняров».

Там будут золотые хиты «Песняров»? Роман Козырев:

Нет, вы знаете, это тот случай, когда альбом состоит полностью из новых песен. Я считаю, что, всё-таки, есть золотой репертуар и золотые голоса ансамбля «Песняры», которые достаточно неповторимы, и всех их любят, мы уважаем то творчество, которое было до нас. Я считаю, что наша цель – не перепевать старое, а идти вперёд и развивать именно эту традицию. Можно ли ждать тура с новым альбомом? Если да, то куда направитесь? Роман Козырев:

Пока планируем съездить в Россию и в страны СНГ, такие центры культурные, филармонические. Мы планируем играть юбилейную программу с оркестром из нашего Дворца Республики. В Москве планируем в Кремле концерт, в Санкт-Петербурге, поэтому надеюсь, что все эти планы сбудутся. Сейчас готовится репертуар, естественно, будем подключать «Песняров» первого состава: Анатолия Кашепарова, Леонида Борткевича. Мы надеемся, что они подключатся обязательно.

Эта история клипа для вас совершенно нетипичная. Почему именно на эту песню решились на клип? Роман Козырев:

У нас есть официальный канал в YouTube и разные версии этого произведения собрали более миллиона просмотров. И мы решили, что это достаточно такой хороший знак для того, чтобы сделать что-то такое официальное, красивое и, всё-таки, у «Песняров» не было ни одного такого клипа, полноформатного. Мы решили сделать это. Мы получили очень такие положительные отзывы. Он взлетел на всех социальных сетях, люди пишут, они путают нас с «Хором Турецкого», думают, что это он поёт. Там такие дебаты происходят. 1000 комментариев: «Да нет, это не «Хор Турецкого», это же наши «Песняры», «Да нет, это ж они перепели, это они всегда пели», там такие бойки идут! Там вплоть до того, что закрыли комментарии, потому что они идут шквалом и уже некуда эту ленту продолжать. Как снимали новый клип? Где это происходило? Сергей Боёк, бас-гитарист белорусского государственного ансамбля «Песняры»:

Это под Минском, ранним утром. Представьте себе заставку Windows: поле, голубое небо, всходит солнышко, но ещё при этом идут «Песняры» и поют песню.