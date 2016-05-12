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Позитивные и оригинальные полотна самого смешного художника Беларуси Валентина Губарева

12 мая 2016 09:10
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Картины нашего соотечественника – художника Валентина Губарева – известны далеко за пределами Беларуси. Публика Франции, Англии, Германии, Швейцарии, Японии, США восторгается трогательными и забавными образами на полотнах. И в этом нет ничего удивительного. Все персонажи, которые поселились на холстах мастера, настолько позитивные и оригинальные, что не могут никого оставить равнодушным.

Позитивные и оригинальные полотна самого смешного художника Беларуси Валентина Губарева-1


Валентина Губарева часто называют самым смешным художником Беларуси. Он сам обладает отличным чувством юмора, и переносит его на картины.

Позитивные и оригинальные полотна самого смешного художника Беларуси Валентина Губарева-3


В провинциальных и городских зарисовках всегда присутствуют такие знакомые, и в то же время загадочные персонажи. Они не обладают сверхкрасотой, но мастер кисти всегда подчеркивает их индивидуальность.

Позитивные и оригинальные полотна самого смешного художника Беларуси Валентина Губарева-5

Кто-то улыбнется, глядя на картины Валентина Губарева, другие задумаются. Автор этих работ хочет, чтобы зритель видел в них не только юмористическую составляющую, но и серьезную, более глубокую подоплёку.

Позитивные и оригинальные полотна самого смешного художника Беларуси Валентина Губарева-8


Как раз сейчас Валентин Губарев готовится представить свои творения для широкой аудитории. 26 мая на площади Якуба Колоса откроется ставшая уже традиционной выставка под открытым небом «Художник и город». На ней каждый желающий сможет увидеть 30 репродукций картин Валентина Губарева. Они будут сопровождаться текстовым описанием на трех языках – русском, белорусском и английском. Так что ближе понять неординарного мастера кисти смогут не только белорусы, но и иностранцы.

Выставка под открытым небом продлится по 9 сентября. Валентин Губарев рад, что в этом году именно его творения будут поднимать настроение горожанам и гостям столицы. Ведь нет лучшей награды, чем радость в глазах зрителя.

И если хоть одна картина смогла поднять настроение, то кропотливая работа прошла не зря.

# Культура # Художник # Фотофакт # Рисование # живопись # Валентин Губарев

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