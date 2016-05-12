Позитивные и оригинальные полотна самого смешного художника Беларуси Валентина Губарева

Картины нашего соотечественника – художника Валентина Губарева – известны далеко за пределами Беларуси. Публика Франции, Англии, Германии, Швейцарии, Японии, США восторгается трогательными и забавными образами на полотнах. И в этом нет ничего удивительного. Все персонажи, которые поселились на холстах мастера, настолько позитивные и оригинальные, что не могут никого оставить равнодушным.



Валентина Губарева часто называют самым смешным художником Беларуси. Он сам обладает отличным чувством юмора, и переносит его на картины.



В провинциальных и городских зарисовках всегда присутствуют такие знакомые, и в то же время загадочные персонажи. Они не обладают сверхкрасотой, но мастер кисти всегда подчеркивает их индивидуальность.

Кто-то улыбнется, глядя на картины Валентина Губарева, другие задумаются. Автор этих работ хочет, чтобы зритель видел в них не только юмористическую составляющую, но и серьезную, более глубокую подоплёку.



Как раз сейчас Валентин Губарев готовится представить свои творения для широкой аудитории. 26 мая на площади Якуба Колоса откроется ставшая уже традиционной выставка под открытым небом «Художник и город». На ней каждый желающий сможет увидеть 30 репродукций картин Валентина Губарева. Они будут сопровождаться текстовым описанием на трех языках – русском, белорусском и английском. Так что ближе понять неординарного мастера кисти смогут не только белорусы, но и иностранцы.