IVAN: «Мне очень приятно, что вы смотрите «Евровидение»

Новости Беларуси. Стокгольм вновь засияет огнями во время грандиозного музыкального шоу. 12 мая второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2016». За путевку в финал поборется и представитель Беларуси – IVAN. С композицией «Help you to fly» он выступит под пятым номером на сцене знаменитой «Глобен-Арены».

Европа продолжает выбирать лучшую песню. Вы видите: пресс-центр словно муравейник, где каждый старается подчеркнуть национальный колорит и всячески поддержать своего участника. Вот и мы болеем за IVAN. Надеюсь, его «Help you to fly» поможет и самому певцу взлететь на вершину музыкального олимпа.

Теплые приветствия в кулуарах. Кажется, участники из разных стран вовсе и не конкуренты. К слову, подпевает нашему IVAN шведский бэквокал. Сегодня певец концентрируется на выступлении. Днем еще одна репетиция. А на сцену в полуфинале IVAN выйдет пятым. Белорусы сегодня смогут голосовать, но только не за представителя собственной страны. Номер белорусского конкурсанта – один из самых зрелищных и насыщенных графическими эффектами.

IVAN, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2016»:

Мне очень приятно, что вы поддерживаете, что вы смотрите «Евровидение», что вы голосуете за любимых артистов. Смотрите «Евровидение» с СТВ, голосуйте, поддерживайте, радуйтесь.

За путевку в финал IVAN предстоит бороться с конкурсантами из Польши, Латвии, Норвегии, Швейцарии, Австралии, Сербии – всего 18 стран. Однако, несмотря на результаты конкурса, белорусский конкурсант уже завоевал любовь журналистов и даже конкурентов. Пресса не стесняется просить автографы и пророчит место в финале.

Йен Фауэл, редактор интернет-издания (Великобритания):

Я был на детском Евровидении в Минске в 2012-м, мне очень понравился Минск, ваши улицы, люди. Участник в этом году – классный талантливый парень. Надеюсь, он пройдет в финал. Определенно, IVAN этого заслуживает.

А пока мы ждем вечера и готовимся болеть за Беларусь, отмечу, что Евровидение приобретает мировой размах. Уже второй год в конкурсе участвует Австралия. Впервые в этом году транслирует песенный форум США. Поговаривают: Америка тоже не прочь поучаствовать. Да и в этом финале увидим Джастина Тимберлейка. Сцену Евровидения он выбрал для премьеры новой песни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.