«Евровидение-2016»: Россия в финале, составит ли компанию представитель Беларуси?

Новости Беларуси. Грандиозное музыкальное шоу с мощными световыми эффектами. Конкурс Евровидение-2016 стартовал в Стокгольме на сцене знаменитой Globen-арены. В финале уже 16 стран. Второй полуфинал состоится завтра, 12 мая. Представитель нашей страны IVAN выступит под пятым номером. Как встречает публика белорусского исполнителя, и чем артист будет удивлять зрителя? Расскажет корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Globen-арены в предвкушении второго полуфинала. Надо признать, что видеть вживую, как готовится главное музыкальное действие Европы, просто непередаваемо! Шоу обещает быть поистине фееричным. И номер IVAN на фоне остальных – это заметно по реакции присутствующей здесь прессы – один из самых зрелищных и технически очень сложных.

Это кадры с сегодняшней репетиции. Пока зрители видят визитку участника, на сцене появляется специальный экран, где и обещанные волки, и сам IVAN в максимально близком к природе обличье. Даже самые предвзятые критики затаили дух.

Вместе с IVAN сражаться за путевку в финал завтра будут Норвегия, Польша, Латвия – всего 18 стран. Автор песни и продюсер IVAN Виктор Дробыш признаётся: главный конкурент – собственное волнение. Потому тщательно оберегает певца от прессы накануне ответственного выступления.

Виктор Дробыш, продюсер, композитор:

Любой участник должен думать об одном – о победе. Мы очень много работали, подготовились. Как пройдет голосование, будет зависеть от того, как непосредственно наш IVAN споет. Самое главное, что он должен сделать в день выступления, это не расплескать свои эмоции.

Между репетицией IVAN нашёл время пообщаться с нами. Певец сегодня днём уделил общению с белорусскими фанатами в Беларуси в Интернете. А для семьи и сам постоянно ведёт трансляцию – постоянно делится впечатлениями по смс.

IVAN, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2016»:

Наверное, я должен волноваться: выступление, генеральная репетиция и все, что происходит вокруг меня – но я чувствую себя шикарно. Естественно, какое-то небольшое волнение присутствует, но в целом все круто.

Несмотря на ажиотаж и таинственность вокруг IVAN, журналисты уже признали белорусского участника одним из самых дружелюбных на конкурсе. Что и говорить, даже взыскательная пресса к нашему участнику выстраивалась в очередь за автографом. Впрочем, помнят здесь и представителей Беларуси прошлых лет.

Габор Верош, радиожурналист (Венгрия):

Что я знаю о Беларуси? Я помню эту песню (прим. – «I love Belarus» в исполнении Анастасии Винниковой), она была на Евровидении пару лет назад.

Яна Шипко, СТВ:

Болеть за белорусского участника будем уже завтра. На сцену IVAN выйдет пятым. В этом полуфинале Беларусь сможет голосовать, но только не за представителя своей страны. А поддержать представителя Беларуси можно в соцсетях под #IVANGO.