«Евровидение-2016»: 12 мая IVAN поборется за право выступить в финале конкурса

Новости Беларуси. Стокгольм вновь засияет огнями во время грандиозного музыкального шоу. 12 мая — второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2016». В нем принимает участие и Беларусь.

Нашу страну на конкурсе представит исполнитель IVAN с композицией «Help You Fly». Он выступит под номером 5 на сцене «Глобен-Арены». Вместе с ним за путевку в финал будут бороться исполнители из 18 стран. Финал конкурса пройдет 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IVAN, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2016»:

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