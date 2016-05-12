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«Евровидение-2016»: 12 мая IVAN поборется за право выступить в финале конкурса

12 мая 2016 06:35
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Новости Беларуси. Стокгольм вновь засияет огнями во время грандиозного музыкального шоу. 12 мая — второй полуфинал международного конкурса песни «Евровидение-2016». В нем принимает участие и Беларусь.

Нашу страну на конкурсе представит исполнитель IVAN с композицией «Help You Fly». Он выступит под номером 5 на сцене «Глобен-Арены». Вместе с ним за путевку в финал будут бороться исполнители из 18 стран. Финал конкурса пройдет 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

IVAN, представитель Беларуси на конкурсе «Евровидение-2016»:
Мне очень приятно, что вы поддерживаете, что вы смотрите «Евровидение», что вы голосуете за любимых артистов. Смотрите «Евровидение» с СТВ, голосуйте, поддерживайте, радуйтесь.   

# Культура # Евровидение 2016 # IVAN

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