Цветные черепахи и величественный сфинкс. Показываем необычную выставку детских рисунков

Краски уходящего лета юные художники запечатлели на холстах. Цветные черепахи и величественный сфинкс, многоликий Амстердам и закат над Минским морем. Тепло самой любимой у большинства мальчишек и девчонок поры года сегодня хранит Музей природы и экологии Беларуси. В программе «Минск и минчане» показали необычную выставку юных художников.

Анна Арефьева, педагог арт-студии:

Лето у нас получилось весьма плодотворным. Наши юные художники попробовали в первый раз себя в качестве художников на пленэре. Это очень и очень сложная задача и в то же время это очень полезная и нужная. Выходя на пленэр, они обращают внимание, что небо не всегда просто синее, что трава не только зеленая, что у деревьев, оказывается, стволы совсем не коричневые.

Еще выяснилось, что грибы бывают невероятно огромными, а морковки и вовсе летают. Коты обязательно рыжие, а теплые летние вечера – нежно-лиловые. Оттенки у лета разные, но с тем, что счастье именно солнечного цвета, поспорить невозможно.

Элина Хомич:

В Египте я не была, но слышала, какой он классный.

Александра Щуревич:

Я решила изобразить волшебный лес, потому что меня привлекают всякие фантастические пейзажи, они для меня красивые. Поэтому я решила изобразить милую улитку на светящемся грибочке.

Лера Шевченко:

Мне иногда снится река, которая все время блестит и из нее прыгают блестящие рыбки.

Кристина Петровец:

Я смотрела фильм про капитана Джека Воробья, я нарисовала Черную Жемчужину.

Два месяца творчества на свежем воздухе дали свой результат – несколько сотен работ, написанных карандашом и акварелью. Оставить их пылиться в папках или на дальних полках шкафов было бы настоящим преступлением.

Ольга Петражицкая, заведующая сектором Музея природы и экологии Беларуси:

Дети видят мир очень красочно. И самое интересное, что у них какое-то врожденное сочетание цветов. Даже если это желтый, красный и синий, это все равно смотрится красиво.

Так вернисаж «Краски лета» стал своеобразным коллабом юных мастеров столицы и сотрудников филиала Национального исторического музея.

Ольга Петражицкая:

Дети – это наши основные посетители, наши самые любимые, самые дорогие и самые многочисленные. Со временем у нас возникла такая идея: сделать проект «Дети – детям». Получается такая обратная связь: одни талантливые дети рассказывают не менее талантливым, просто которые не нашли, в чем себя выразить, как они видят мир. Мы тем самым поддерживаем, мотивируем и пытаемся вдохновить наших юных посетителей.

Илья Тютюров:

Когда я был дома, я рисовал танки. Там еще такие дома, шляпы на доме.

Пятилетний Илья – младший участник выставки. Его волшебный теремок – символ детской фантазии, у которой, однозначно, нет границ. Однажды Илья привел на мастер-класс маму, преподавателя иностранного языка. Сегодня на пленэрах с удовольствием рисует пейзажи вся семья Тютюровых.

Татьяна Тютюрова:

Одно из хобби – это путешествия, поэтому я стараюсь запечатлеть картинки в голове на бумаге. Сейчас есть возможность взять какой-то блокнот, карандаш всегда под рукой, поэтому зарисовки обязательно будут. Выставку уже украшает волшебная столица Нидерландов, где побывала Татьяна. Но то ли еще будет, обещает творческая мама.

А вот следующая наша героиня шутит, что, вероятно, она старшая участница экспозиции. У нее вдохновляющее имя Муза и прагматичная профессия бухгалтера. А еще две прекрасные дочери, которые всегда рады видеть маму с мольбертом.

Муза Фомичева:

В свободное время мы даже привлекаем папу. Когда открываются разные мастер-классы, мы ходим всей семьей. На данный момент мы участвуем в пленэрах, в выставках.

Творческая атмосфера раскрыла таланты даже у посетителей музея. Кто-то с удовольствием взялся за краски, а кто-то – за маркеры. Ксения Крупко:

Мы пришли просто с друзьями, поэтому я изобразила нас впятером. Все детки у нас подросшие. Любим творчество, музеи, выставки, я немножко рисую для себя.

Но все же главные герои здесь – дети. С их удивительным видением мира и такими простыми, но очень важными желаниями. Кристина Петровец:

Я хочу нарисовать много всяких красивых рисунков с переходами и закатами. И горы, и Северный полюс тоже хочу.

Ну и, конечно же, каждый труд должен быть награжден. Талантливых ребят ждали дипломы и вкусные угощения. Поэтому о том, что художник должен быть голодным, можно было на время забыть.