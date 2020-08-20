Цветные черепахи и величественный сфинкс. Показываем необычную выставку детских рисунков
Краски уходящего лета юные художники запечатлели на холстах. Цветные черепахи и величественный сфинкс, многоликий Амстердам и закат над Минским морем. Тепло самой любимой у большинства мальчишек и девчонок поры года сегодня хранит Музей природы и экологии Беларуси. В программе «Минск и минчане» показали необычную выставку юных художников.
Анна Арефьева, педагог арт-студии:
Лето у нас получилось весьма плодотворным. Наши юные художники попробовали в первый раз себя в качестве художников на пленэре. Это очень и очень сложная задача и в то же время это очень полезная и нужная. Выходя на пленэр, они обращают внимание, что небо не всегда просто синее, что трава не только зеленая, что у деревьев, оказывается, стволы совсем не коричневые.
Еще выяснилось, что грибы бывают невероятно огромными, а морковки и вовсе летают. Коты обязательно рыжие, а теплые летние вечера – нежно-лиловые. Оттенки у лета разные, но с тем, что счастье именно солнечного цвета, поспорить невозможно.
Элина Хомич:
В Египте я не была, но слышала, какой он классный.
Александра Щуревич:
Я решила изобразить волшебный лес, потому что меня привлекают всякие фантастические пейзажи, они для меня красивые. Поэтому я решила изобразить милую улитку на светящемся грибочке.
Лера Шевченко:
Мне иногда снится река, которая все время блестит и из нее прыгают блестящие рыбки.
Кристина Петровец:
Я смотрела фильм про капитана Джека Воробья, я нарисовала Черную Жемчужину.
Два месяца творчества на свежем воздухе дали свой результат – несколько сотен работ, написанных карандашом и акварелью. Оставить их пылиться в папках или на дальних полках шкафов было бы настоящим преступлением.
Ольга Петражицкая, заведующая сектором Музея природы и экологии Беларуси:
Дети видят мир очень красочно. И самое интересное, что у них какое-то врожденное сочетание цветов. Даже если это желтый, красный и синий, это все равно смотрится красиво.
Так вернисаж «Краски лета» стал своеобразным коллабом юных мастеров столицы и сотрудников филиала Национального исторического музея.
Ольга Петражицкая:
Дети – это наши основные посетители, наши самые любимые, самые дорогие и самые многочисленные. Со временем у нас возникла такая идея: сделать проект «Дети – детям». Получается такая обратная связь: одни талантливые дети рассказывают не менее талантливым, просто которые не нашли, в чем себя выразить, как они видят мир. Мы тем самым поддерживаем, мотивируем и пытаемся вдохновить наших юных посетителей.
Илья Тютюров:
Когда я был дома, я рисовал танки. Там еще такие дома, шляпы на доме.
Пятилетний Илья – младший участник выставки. Его волшебный теремок – символ детской фантазии, у которой, однозначно, нет границ. Однажды Илья привел на мастер-класс маму, преподавателя иностранного языка. Сегодня на пленэрах с удовольствием рисует пейзажи вся семья Тютюровых.
Татьяна Тютюрова:
Одно из хобби – это путешествия, поэтому я стараюсь запечатлеть картинки в голове на бумаге. Сейчас есть возможность взять какой-то блокнот, карандаш всегда под рукой, поэтому зарисовки обязательно будут.
Выставку уже украшает волшебная столица Нидерландов, где побывала Татьяна. Но то ли еще будет, обещает творческая мама.
А вот следующая наша героиня шутит, что, вероятно, она старшая участница экспозиции. У нее вдохновляющее имя Муза и прагматичная профессия бухгалтера. А еще две прекрасные дочери, которые всегда рады видеть маму с мольбертом.
Муза Фомичева:
В свободное время мы даже привлекаем папу. Когда открываются разные мастер-классы, мы ходим всей семьей. На данный момент мы участвуем в пленэрах, в выставках.
Творческая атмосфера раскрыла таланты даже у посетителей музея. Кто-то с удовольствием взялся за краски, а кто-то – за маркеры.
Ксения Крупко:
Мы пришли просто с друзьями, поэтому я изобразила нас впятером. Все детки у нас подросшие. Любим творчество, музеи, выставки, я немножко рисую для себя.
Но все же главные герои здесь – дети. С их удивительным видением мира и такими простыми, но очень важными желаниями.
Кристина Петровец:
Я хочу нарисовать много всяких красивых рисунков с переходами и закатами. И горы, и Северный полюс тоже хочу.
Ну и, конечно же, каждый труд должен быть награжден. Талантливых ребят ждали дипломы и вкусные угощения. Поэтому о том, что художник должен быть голодным, можно было на время забыть.
Поймать птицу счастья или уплыть на корабле в закат можно в Музее природы и экологии до середины ноября.