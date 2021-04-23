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Клад седьмого века до нашей эры нашли в Столинском районе. Что в нём было?

23 апреля 2021 06:41
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Новости Беларуси. В Столинском районе нашли клад бронзовых изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клад седьмого века до нашей эры нашли в Столинском районе. Что в нём было?-1

Предварительно находка датируется VII столетием до нашей эры. Всех нюансов археологи пока не раскрывают.

Клад седьмого века до нашей эры нашли в Столинском районе. Что в нём было?-4

Анастасия Костюкевич, заведующая отделом сохранения и использования археологического наследия Института истории НАН Беларуси: 
Для нашей территории вещь удивительная, вещь очень редкая. Клад представлен фрагментированной чашей и фрагментами конской сбруи, тех же самых псалиев. На данный момент клад находится на описании, и впоследствии будет решаться вопрос о передаче данного клада в музей на хранение.

Клад седьмого века до нашей эры нашли в Столинском районе. Что в нём было?-7

К слову, в лаборатории, которая восстанавливает вещи, найденные во время раскопок, в 2020 году реставрировано более 250 железных артефактов.

Клад седьмого века до нашей эры нашли в Столинском районе. Что в нём было?-10

Теперь они смогут не только долго храниться, но и экспонироваться в музеях.

# Археология # Культура # Анастасия Костюкевич # Фотофакт

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