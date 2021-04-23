Клад седьмого века до нашей эры нашли в Столинском районе. Что в нём было?

Новости Беларуси. В Столинском районе нашли клад бронзовых изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно находка датируется VII столетием до нашей эры. Всех нюансов археологи пока не раскрывают.

Анастасия Костюкевич, заведующая отделом сохранения и использования археологического наследия Института истории НАН Беларуси:

Для нашей территории вещь удивительная, вещь очень редкая. Клад представлен фрагментированной чашей и фрагментами конской сбруи, тех же самых псалиев. На данный момент клад находится на описании, и впоследствии будет решаться вопрос о передаче данного клада в музей на хранение.

К слову, в лаборатории, которая восстанавливает вещи, найденные во время раскопок, в 2020 году реставрировано более 250 железных артефактов.