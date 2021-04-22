Прямой эфир

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском

22 апреля 2021 19:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Городокском районе Витебской области возродили технику ажурного ткачества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском-1

Такой способ вышивания был популярен более ста лет назад на севере Беларуси. А вот в настоящее время мог бы исчезнуть, если бы не народные умельцы, которые проделали немало работы, чтобы дать уникальной технологии вторую жизнь.

О ренессансе необычного ремесла – Виктор Пралич.

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском-4

Виктор Пралич, корреспондент:
Народное ткачество Городоччины имеет древние традиции и отличается множеством художественных приемов и техник исполнения. Особенно выделяют ажурное ткачество. Распространено оно было в конце XIX – начале XX столетия.

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском-7

В местном краеведческом музее традициям рукоделия отведено центральное место. Среди различных экспонатов, демонстрирующих историю региона, обращают на себя внимание рушники и скатерти. Многие из них сделаны в отличительном для Городка виде ткачества – ажурном.

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском-10

Марина Гущо, директор Дома ремесел и фольклора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:
Это ткачество ажурное, методом вышивки в основном. Вышивается мережка, просто делаются такие просветы, когда вставляешь в бердо ниточку, и просветы еще поперек и вдоль. И именно эти просветы нужно вышить. Я научила совсем немного учениц, которые постигли эту технологию.

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском-13

Татьяна Боженкова, как раз одна из тех, кому эта технология и покорилась. Уже шесть лет она в свободное время посещает местный Дом ремесел и фольклора. К такому хобби приобщила даже свою внучку. Мастерица признается, что еще на этапе обучения ажурному ткачеству не раз хотела все бросить, но такое рукоделие затягивает.

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском-16

Татьяна Боженкова, мастерица Дома ремесел и фольклора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:
Не каждый сможет, это действительно терпение нужно, чтобы вот это все делать. Ручная работа это. Меня как-то она даже и успокаивает. Мне очень нравится.

«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском-19

Ажурные изделия создаются из нитей самых лучших сортов льна, причем исключительно в белой цветовой гаме. Неудивительно – зима на севере страны длится дольше всех. Характерная особенность невесомых скатертей и рушников в том, что они имеют структуру сетки, а узор вышивается в так называемые просветы. Кстати, в самом Городке такой вид ткачества называли «кисея».

# Народные промыслы # Культура # Виктор Пралич # Марина Гущо # Татьяна Боженкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия
22 апреля 2021 18:53

«Много людей узнали об этом». Как благодаря помощи Президента под Витебском возродили старинную технику рукоделия

Национальный художественный музей по четвергам будет работать до позднего вечера
22 апреля 2021 13:26

Национальный художественный музей по четвергам будет работать до позднего вечера

Центр ремёсел «Наследие» в Гродно. Как здесь сохраняют белорусские традиции
22 апреля 2021 13:14

Центр ремёсел «Наследие» в Гродно. Как здесь сохраняют белорусские традиции