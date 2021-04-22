«Немного учениц, которые постигли эту технологию». Посмотрите, какое ажурное плетение возродили под Витебском

Новости Беларуси. В Городокском районе Витебской области возродили технику ажурного ткачества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой способ вышивания был популярен более ста лет назад на севере Беларуси. А вот в настоящее время мог бы исчезнуть, если бы не народные умельцы, которые проделали немало работы, чтобы дать уникальной технологии вторую жизнь. О ренессансе необычного ремесла – Виктор Пралич.

Виктор Пралич, корреспондент:

Народное ткачество Городоччины имеет древние традиции и отличается множеством художественных приемов и техник исполнения. Особенно выделяют ажурное ткачество. Распространено оно было в конце XIX – начале XX столетия.

В местном краеведческом музее традициям рукоделия отведено центральное место. Среди различных экспонатов, демонстрирующих историю региона, обращают на себя внимание рушники и скатерти. Многие из них сделаны в отличительном для Городка виде ткачества – ажурном.

Марина Гущо, директор Дома ремесел и фольклора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:

Это ткачество ажурное, методом вышивки в основном. Вышивается мережка, просто делаются такие просветы, когда вставляешь в бердо ниточку, и просветы еще поперек и вдоль. И именно эти просветы нужно вышить. Я научила совсем немного учениц, которые постигли эту технологию.

Татьяна Боженкова, как раз одна из тех, кому эта технология и покорилась. Уже шесть лет она в свободное время посещает местный Дом ремесел и фольклора. К такому хобби приобщила даже свою внучку. Мастерица признается, что еще на этапе обучения ажурному ткачеству не раз хотела все бросить, но такое рукоделие затягивает.

Татьяна Боженкова, мастерица Дома ремесел и фольклора Центра традиционной культуры и народного творчества Городокского района:

Не каждый сможет, это действительно терпение нужно, чтобы вот это все делать. Ручная работа это. Меня как-то она даже и успокаивает. Мне очень нравится.