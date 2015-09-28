Постановкой «Евгений Онегин» откроется 28 сентября фестиваль Юрия Башмета в Минске

Новости Беларуси. «Евгений Онегин» на сцене Дворца Республики откроет юбилейный фестиваль Юрия Башмета. В 2015 году маэстро представит зрителю свою авторскую обработку бессмертной оперы Чайковского.

Сделать высокое искусство доступнее, не умаляя при этом таланта гения, одна из задач уже десятой встречи выдающегося дирижера, артистов и музыкантов из разных уголков мира. Среди звездного состава и народный артист России Константин Хабенский.

Константин Хабенский, народный артист России:

Встречает белорусская публика хорошо, правда, всего раз в год. Этого мало, я считаю, но, тем не менее, каждый год я здесь бываю с разными программами, с разными спектаклями. Это происходит, мне нравится. Мне кажется, просто нужно чаще здесь быть здесь. А сегодняшний приезд, естественно, это Юрий Абрамович.

Праздник музыки продлится до 9 октября. Дотянуться до звезд смогут и регионы. Концерты пройдут в Гродно и Молодечно. А в качестве подарка начинающим артистам и музыкантам – мастер-классы от мэтров мирового искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.