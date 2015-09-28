Почетный консул Франции подарил Бресту работы знаменитого французского художника Якова Балглея

Новости Беларуси. Возвращение духовного наследия. Брест как культурная столица Беларуси в нынешнем году принимает очередные подарки. Экспозиция музея истории города пополнилась двумя уникальными экспонатами — подлинниками картин знаменитого французского художника, уроженца Брест-Литовска Якова Балглея.

Картины в дар передал Почетный консул Франции в Беларуси Леонид Стаецкий. Он приобрел их за личные средства, чтобы вернуть произведения искусства на Родину. Подлинные работы художника в Бресте представлены впервые. В основном оригиналы полотен находятся во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Стаецкий, Почетный консул Почетного консульства Французской Республики в Бресте:

Эти работы хранились в семье, на рынке их практически нет. Я считаю, что нам просто повезло. Наша культура общая, мне хотелось, скажем так, связать наш Брест с Парижем.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Родился хороший, нормальный прецедент — возвращение работ, культурных работ в наш город, выходцы из которого по всему миру оставили серьезное культурное наследие. Я очень рад, что мы в городе теперь будем иметь такие замечательные картины. Думаю, что это начало. Начало большого пути по возращению в наш город Брест настоящих шедевров, настоящих произведений.