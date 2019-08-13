Посмотрите, как выглядят древние китайские деньги! Показываем самые необычные экспонаты выставки в Минске

Юлия Самусенко, СТВ: В Национальном историческом музее представлена уникальная экспозиция, которая состоит из 80 денежных единиц Китая, использовавшихся с древних времен и до наших дней.

Удивительные экспонаты предоставил Шэньянский финансовый музей. К слову, он считается одним из самых крупных и известных в Китае хранилищ денежной летописи. Там собрано более 6 000 монет, банкнот, слитков драгоценных металлов за всю историю Поднебесной.

По закону КНР, вывозить ценности, созданные до 1949 года, запрещено. Именно поэтому на выставке в Минске можно созерцать лишь точные копии оригиналов.

Алексей Лесин, куратор проекта, научный сотрудник научно-методического отдела Национального исторического музея Республики Беларусь: Специально для выставки «Древние деньги Востока – серебро и бумага» Шэньянский монетный музей предоставил, например, очень красивые и изящные сувенирные бумажные деньги с портретами великих китайских поэтов древности.

На выставке можно найти экземпляры, начиная от серебряных слитков и заканчивая хрустящими банкнотами. Они захватывают эпоху династии Тан и конец правления династии Цин. На протяжении примерно 2 600 лет серебро в Китае было, скорее, сокровищем. Слитки из этого драгоценного металла использовались для погашения налогов, ими также выплачивались штрафы. Однако денежными единицами, в отличие от медных монет, они не были.

Алексей Лесин:

На примере предметов из коллекции Шэньянского финансового музея можно увидеть, как развивался, эволюционировал этот вид денежных средств, как менялась форма слитков, также представлены металлические формы, в которых эти слитки отливались.