Посмотрите, как выглядят древние китайские деньги! Показываем самые необычные экспонаты выставки в Минске

Юлия Самусенко, СТВ:
В Национальном историческом музее представлена уникальная экспозиция, которая состоит из 80 денежных единиц Китая, использовавшихся с древних времен и до наших дней.
Юлия Самусенко, СТВ:
В Национальном историческом музее представлена уникальная экспозиция, которая состоит из 80 денежных единиц Китая, использовавшихся с древних времен и до наших дней.
Удивительные экспонаты предоставил Шэньянский финансовый музей. К слову, он считается одним из самых крупных и известных в Китае хранилищ денежной летописи. Там собрано более 6 000 монет, банкнот, слитков драгоценных металлов за всю историю Поднебесной.
По закону КНР, вывозить ценности, созданные до 1949 года, запрещено. Именно поэтому на выставке в Минске можно созерцать лишь точные копии оригиналов.
Алексей Лесин, куратор проекта, научный сотрудник научно-методического отдела Национального исторического музея Республики Беларусь:
Специально для выставки «Древние деньги Востока – серебро и бумага» Шэньянский монетный музей предоставил, например, очень красивые и изящные сувенирные бумажные деньги с портретами великих китайских поэтов древности.
На выставке можно найти экземпляры, начиная от серебряных слитков и заканчивая хрустящими банкнотами. Они захватывают эпоху династии Тан и конец правления династии Цин. На протяжении примерно 2 600 лет серебро в Китае было, скорее, сокровищем. Слитки из этого драгоценного металла использовались для погашения налогов, ими также выплачивались штрафы. Однако денежными единицами, в отличие от медных монет, они не были.
Алексей Лесин:
На примере предметов из коллекции Шэньянского финансового музея можно увидеть, как развивался, эволюционировал этот вид денежных средств, как менялась форма слитков, также представлены металлические формы, в которых эти слитки отливались.
Слитки серебра как платежное средство в Китае использовались до начала XX века – конца императорской власти. На выставке, где живет целая денежная эпоха Поднебесной, можно увидеть точную копию слитка династии Цин. Китайские мастера постарались на славу: отличить экспонат от оригинала весьма сложно. На нем видны патина и даже следы износа.
Александр Хромой, заместитель директора Национального исторического музея Республики Беларусь:
Шэньян был достаточно развитым экономически городом, и раз там находилась знать, то, соответственно, кипела экономическая жизнь. Очень многие нововведения в экономической жизни Китая, которые проходили, показаны у нас на выставочной экспозиции.
Средневековые бумажные деньги также покоятся на витрине Национального исторического музея, а это поистине уникальное достижение китайской цивилизации. Именно благодаря великой стране, банкнотами ныне пользуется весь мир. Финансовую современность Поднебесной на выставке представляют медали, серебряные пластины с пейзажами, стихами и достопримечательностями. В планах у Беларуси тоже показать свою богатую денежную культуру в Шэньяне.