Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

Ими стали 15 детей со всех регионов страны. Любовь к литературе и уважение к родному языку, талант и артистичность помогли пройти отборочные состязания и попасть в финал. Литературные битвы так полюбились юным ораторам, что некоторые из них участвуют уже не впервые. Например, Маргарита Чопко из Бреста. В 2017 году девочка стала лауреатом 3-й степени. Надеется и сейчас не остаться без награды.

Маргарита Чопко, финалист конкурса «Жывая класiка»:

В конкурсе «Жывая класiка» я участвую уже второй год подряд. Безумно нравится этот конкурс и вообще читать стихи. Потому что это прямо мое. В будущем, конечно, я себя не вижу актрисой. Я хочу стать адвокатом, но все равно это очень развивает.

Мне кажется, надо продолжать дальше развивать белорусскую мову. У подростков это становится уже трендом – разговаривать на белорусской мове и вообще читать стихи.