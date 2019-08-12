Финалистка конкурса «Жывая класiка»: «У подростков это становится трендом – разговаривать на белорусской мове»

Новости Беларуси. Близка к развязке интрига конкурса «Жывая класiка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже известны имена финалистов.
Ими стали 15 детей со всех регионов страны. Любовь к литературе и уважение к родному языку, талант и артистичность помогли пройти отборочные состязания и попасть в финал. Литературные битвы так полюбились юным ораторам, что некоторые из них участвуют уже не впервые. Например, Маргарита Чопко из Бреста. В 2017 году девочка стала лауреатом 3-й степени. Надеется и сейчас не остаться без награды.