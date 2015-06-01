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Последние дни репетиций и подготовки к фестивалю белорусской песни и поэзии в Молодечно

01 июня 2015 07:36
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Молодечно готовится принимать XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Праздник обещает быть грандиозным. Одним из организаторов музыкального фестиваля выступает и телеканал СТВ. 

Традиционно фестиваль зажжет и новые звезды на отечественной эстраде во время конкурса молодых исполнителей.

Фестиваль пройдет с 5 по 7 июня, а на днях завершились последние репетиции и подготовка к фестивалю. 

Последние дни подготовки и репетиций фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно – 2015». Уже через 4 дня участники этого конкурса из разных уголков Беларуси встретятся друг с другом на этой сцене, чтобы узнать, кто достоен звания “лучший из лучших”. О подготовленности каждого из конкурсантов с уверенностью  говорит и маэстро Михаил Яковлевич Финберг.     

Фестиваль «Молодечно» проходит уже более 20 лет.  С лёгкостью можно говорить, что своеобразная  творческая олимпиада молодых исполнителей  поистине стала визитной карточкой белорусской национальной культуры. Кстати,   участие в фестивале это возможность не только проявить себя, но и шанс  получить хороший приз.

На генеральной репетиции определилась и очерёдность выступлений конкурсантов. Каждый участник с волнением вытягивал тот самый заветный конверт с непредсказуемым  номерком. 

А нам остаётся пожелать каждому из участников успешного выступления и, конечно же, победы и еще раз победы!

# Фестиваль # Михаил Финберг # Ирина Дрига

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