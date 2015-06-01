Последние дни репетиций и подготовки к фестивалю белорусской песни и поэзии в Молодечно

Молодечно готовится принимать XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Праздник обещает быть грандиозным. Одним из организаторов музыкального фестиваля выступает и телеканал СТВ.

Традиционно фестиваль зажжет и новые звезды на отечественной эстраде во время конкурса молодых исполнителей.

Фестиваль пройдет с 5 по 7 июня, а на днях завершились последние репетиции и подготовка к фестивалю.

Последние дни подготовки и репетиций фестиваля белорусской песни и поэзии «Молодечно – 2015». Уже через 4 дня участники этого конкурса из разных уголков Беларуси встретятся друг с другом на этой сцене, чтобы узнать, кто достоен звания “лучший из лучших”. О подготовленности каждого из конкурсантов с уверенностью говорит и маэстро Михаил Яковлевич Финберг.

Фестиваль «Молодечно» проходит уже более 20 лет. С лёгкостью можно говорить, что своеобразная творческая олимпиада молодых исполнителей поистине стала визитной карточкой белорусской национальной культуры. Кстати, участие в фестивале это возможность не только проявить себя, но и шанс получить хороший приз.

На генеральной репетиции определилась и очерёдность выступлений конкурсантов. Каждый участник с волнением вытягивал тот самый заветный конверт с непредсказуемым номерком.

А нам остаётся пожелать каждому из участников успешного выступления и, конечно же, победы и еще раз победы!