Новости Беларуси. «Будславский фэст» предлагают внести в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это ежегодное празднование в честь Будславской иконы Божьей матери, которые собирают тысячи верующих из разных уголков Беларуси и из-за рубежа.

Икона с изображением образа Богородицы – одна из наиболее почитаемых католических святынь в нашей стране. Она находится в Будславском костеле. Сам комплекс и его декоративное оформление являются историко-культурными ценностям нашей страны.

Сегодня внутреннее оформление костела требует реставрации. Восстановить необходимо старинный алтарь, икону Божьей матери и орган.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит минско-могилевский архиепископ Римко-Католической церкви в Республике Беларусь:

Будслаў – гэта нацыянальны сентуарый. І Будслаўскі касцёл патрабуе грунтоўнага рамонту. Сёння асабліва справа ідзе аб інтэр’ерэ, справа ідзе аб алтарах, а фрэсках. Дзякуй богу, з дапамогай розных спонсараў з-за мяжы, таксама дзяржавы ўдалося звонку касцёла адраматаваць. Ён сення прыгожа выглядае, аднак гэта яшчэ не ўсё.

Отмечу, что наружный ремонт костела завершился два года назад. Сделано новое крыльцо, укреплены постройки и фундамент. Облагородили и территорию, оформили сквер, посадили новые аллеи, установили скульптуры и беседки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.