XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии пройдет в Молодечно с 5 по 7 июня

Новости Беларуси. Молодечно готовится принимать XV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Праздник обещает быть грандиозным. Одним из организаторов музыкального фестиваля выступает и телеканал СТВ.

Откроет форум концерт «Беларусь независима в песнях и стихах».

Кстати, на фестивале проведут 5 новых проектов, которые представят панораму современного белорусского музыканта. На главной площадке амфитеатра встретятся ансамбли народной, этнической музыки, эстрадные исполнители, детские коллективы.

Традиционно фестиваль зажжет и новые звезды на отечественной эстраде во время конкурса молодых исполнителей.

Фестиваль пройдет с 5 по 7 июня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Городские службы во всю готовят Молодечно к встрече гостей. Улицы украсили десятки цветочных композиций. Праздничное настроение обещают поддерживать во всем городе. В парке и на центральной площади будут работать многочисленные развлекательные площадки для детей и молодежи.