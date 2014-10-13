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Полюбоваться пейзажами Латвии, не выезжая за пределы Минска, можно в галерее современного искусства «У»

13 октября 2014 18:22
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Новости Беларуси. Полюбоваться пейзажами Латвии, не выезжая за пределы белорусской столицы. Фотовыставка под названием «Ощущение места» открылась в галерее современного искусства «У».

В экспозиции представлены работы трех фотографов – Арниса Балкуса, Рэйниса Хофманиса и Алниса Стакле. Посетить выставку можно до 30 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анна Самарская, координатор проекта:
Белый цвет, снег, все такое выдержанное, статичное. На мой взгляд, это является одной из визуальных характеристик латышской фотографии. То, как мы можем ее сегодня воспринимать, в этом постоянстве, статике, в какой-то определенной степени холодности, но в то же время в прямой заинтересованности к тому, что происходит на кадре.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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