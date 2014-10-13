Премьеру кинокартины «Белые росы. Возвращение» в Минске посетил Николай Караченцов

Новости Беларуси. З0 лет спустя. В Минске в разгаре самая ожидаемая кинопремьера года – продолжение культовой советской кинокартины «Белые росы». К названию новой версии авторы добавили слово «Возвращение».

Для Николая Караченцова это, действительно, возвращение в большое кино после длительной паузы. Правда, на экране балагур и весельчак Васька Ходас появится лишь в финальном 30-секундном эпизоде – своей первой роли после автомобильной аварии. И со слезами на глазах.

30 лет назад «Белые Росы» стали настоящим кинособытием.

В год выхода на экраны картина вошла в список лидеров проката, собрав 36 миллионов зрителей. А по результатам опроса журнала «Советский экран», фильм был признан лучшей комедией 1984 года.

В ее современной версии прослеживается дальнейшая судьба персонажей, но главными героями в этот раз становятся бизнесмены. Пожив в городе, Андрей возвращается к привычной сельской жизни.

Некогда человека основательного, но чрезмерно расчетливого, а сегодня мудрого сыграл народный артист Литвы Юозас Будрайтис. А роль его жены, как и в первом фильме, исполнила народная артистка России Ирина Егорова-Ковриго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обе ленты сняты на «Беларусьфильме», а сценарии написаны известным драматургом Алексеем Дударевым.

Павел Харланчук-Южаков, актер:

У меня такой же парень, который старается идти в ногу со временем, который хочет быть немножечко больше, чем он есть. Прячет свою человечность, то есть ему кажется, что если он чем-то поступится, то тогда успех непременно придет.

Сергей Жбанков, актер:

Очень интересная история, очень интересные персонажи. Конечно, есть отклик от персонажей, которые были в первой части. Это отклик, который ностальжировал нам все съемки.