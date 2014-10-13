Несвижский замок пополнился произведениями, написанными белорусской художницей, живущей во Франции

Новости Беларуси. Путешествие из Парижа в Несвиж. Знаменитый исторический комплекс пополнился новыми произведениями искусства. На этот раз картинами Ирины Котовой – белорусской художницы, которая сейчас живет и пишет во Франции.

4 новые работы были приобретены меценатами, а затем переданы в музей-заповедник. К слову, все произведения искусства посвящены городу.

Сегодня взглянуть на них можно в одной из галерей. Планируется, что в ближайшее время они вместе с экспозицией отправятся за рубеж. Таким образом, познакомиться с уникальным замковым комплексом Беларуси сможет и иностранная публика.

Несвиж стал для художницы источником вдохновения при создании целой серии картин. Эти полотна были нарисованы за последние несколько месяцев. Ирина уже окрестила город белорусским Парижем.

Наталья Жерко, заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:

Первые четыре работы – это самые узнаваемые виды нашего замка: въездные ворота, центральный парадный двор. Мы их отобрали первыми в эту коллекцию.

Ирина Котова, художник:

Когда я сюда приехала, я не могла не вдохновиться этими интерьерами, конечно, экстерьерами, парками. Что самое интересное, с какой бы стороны ты ни смотрел на замок, он с каждого ракурса по-своему интересен. Но что было для меня особенно необычно, была эксклюзивная возможность, я очень благодарна дирекции замка, которая разрешила мне работать на волах. С этих мест открывается потрясающий вид и на сам Несвижский дворец, и на окрестности.

Несвиж на полотнах Котовой далек от реализма, здесь он скорее поэтический. Именно поэтому ее творчество сравнивают с произведениями импрессионистов.

Сейчас художница работает над новой серией, которая окунет зрителя в осенний Несвиж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.