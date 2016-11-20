Беларусь на детском «Евровидении»: как страна стала одним из самых титулованных участников и кто вызвал наибольший ажиотаж

Новости Беларуси. Белорусские участники – самые успешные на детском «Евровидении». Молодые вокалисты из Беларуси за всю историю конкурса дважды побеждали, один раз занимали второе место и дважды – третье. А в 2010 году европейский конкурс принимала 15-тысячная «Минск-Арена».

Розовая юбчонка, косички и раскатистое «о-а-о!». И хотя до этого Беларусь уже дважды участвовала в детском «Евровидении», именно с Ксении Ситник и ее незатейливой песенки про дружбу в том, уже далеком 2005 году, по-настоящему началась белорусская история на этом конкурсе. Тогда музыкальная Европа покорилась нам впервые. В году следующем белорус Андрей Кунец попробовал на вкус серебро песенного смотра. А еще спустя 12 месяцев голландский Роттердам и миллионы зрителей по всему миру будут напевать песню Алексея Жигалковича.

Кстати, Беларусь – один из самых титулованных участников детского «Евровидения». В тройку лучших юные исполнители из Синеокой попадали пять раз из 13 проведенных конкурсов. А в целом ниже десятой позиции мы опускались лишь однажды.

Но, пожалуй, ни один участник детского, да и взрослого «Евровидения» не вызвал такой ажиотаж, как Юрий Демидович в 2009 году. Сейчас ему уже 20, он учится на дирижера, и «Волшебного кролика» обещал больше никогда не петь. И тем не менее кролик в наших сердцах навсегда.

Что же значат строки, до сих пор неизвестно. Самая популярная версия – это мантра, призывающая высшие силы. И кто знает, может, именно она в купе с белорусскими успехами на конкурсе привели к тому, что шесть лет назад уже немаленькая с косичками, но взрослая в вечернем платье Ксения Ситник приветствовала участников на «Минск-Арене», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

С детским «Евровидением» у Беларуси, что называется, настоящая любовь. И можно не сомневаться, что талантливые белорусские исполнители еще не раз займут лидирующие места.