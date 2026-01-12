Лапицкий: мы будем удивлять! Как Беларусь готовится к 35-му «Славянскому базару»
Создание достойных условий для жизни – неизменный приоритет белорусского государства. Эта социальная ориентация ярко проявляется и в сфере культуры, где достигнуты значимые результаты. Одним из самых узнаваемых символов Беларуси остается международный фестиваль искусств «Cлавянский базар в Витебске», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.
Уникальный проект, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве, вносит весомый вклад в сохранение славянских культурных традиций, развитие международного диалога и укрепление позитивного имиджа страны. Несмотря на внешние вызовы, неизменной остается главная философия «базара» – дружба и единение через культуру.
В 2025 году на флагштоках развивались флаги 44 государств, а онлайн-трансляции собрали зрителей из 170 стран, что подтверждает востребованность и высокий статус форума. И уже началась подготовка к 35-му фестивалю.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Мы будем удивлять творчеством, удивлять поющими улицами, будем удивлять вкусными фудкортами, новыми направлениями для совершенно всех людей. Но, безусловно, из этих всех паззлов тот фестиваль, который складывался уже три десятилетия, главное, что мы ставим перед собой перед юбилейным фестивалем, – это не потерять его душевность. И чтобы точно такой же имидж фестиваля, который ценит историю и идет смело в будущее и для взрослого поколения, и для молодежи, и даже для детей – это и есть наш «Славянский базар». Я уверен, что мы увидимся и порадуем друг друга на 35-м.
Впервые в истории «славянского базара» запущено народное голосование: белорусы смогут выбрать визуальный стиль фестиваля нынешнего года. При этом ключевой задачей остается сохранение уникальной, душевной атмосферы форума.