Лапицкий: мы будем удивлять! Как Беларусь готовится к 35-му «Славянскому базару»

Создание достойных условий для жизни – неизменный приоритет белорусского государства. Эта социальная ориентация ярко проявляется и в сфере культуры, где достигнуты значимые результаты. Одним из самых узнаваемых символов Беларуси остается международный фестиваль искусств «Cлавянский базар в Витебске», сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный проект, не имеющий аналогов на постсоветском пространстве, вносит весомый вклад в сохранение славянских культурных традиций, развитие международного диалога и укрепление позитивного имиджа страны. Несмотря на внешние вызовы, неизменной остается главная философия «базара» – дружба и единение через культуру.

В 2025 году на флагштоках развивались флаги 44 государств, а онлайн-трансляции собрали зрителей из 170 стран, что подтверждает востребованность и высокий статус форума. И уже началась подготовка к 35-му фестивалю.