Прямой эфир

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17

12 декабря 2017 16:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

8 именитых и незаурядных артистов попытались перенести нас в прошлое с помощью песен и образов, созданных в далекие или близкие годы.

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17-1

Нина Богданова, «Прощание»

Илья Сильчуков, «Город»

Кирилл Артеменко, «Дружба»

Игорь Квашевич и Ксения Калина, «Вальс на сопках Манчжурии»

Ольга Плотникова, «Носики-курносики»

Алексей Кулешов, «Листопад»

Анастасия Москвина, «Summertime»

Саша Немо, «Ты мне не снишься»

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17-4

Решать, насколько удачно артисты совершили погружение в эпоху, будет самое справедливое в мире жюри:

– литератор, сценарист, радиоведущая Тамара Лисицкая,

– председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина,

– председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк,

– народный артист Беларуси, режиссер театра и кино Александр Ефремов.

Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17-7

Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.

# Музыкальный проект «Звезда эпохи» # Культура # Тамара Лисицкая # Лидия Ермошина # Игорь Марзалюк # Александр Ефремов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Нина Богданова
12 декабря 2017 16:24

Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Нина Богданова

Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Илья Сильчуков
12 декабря 2017 16:22

Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Илья Сильчуков

Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Кирилл Артеменко
12 декабря 2017 16:20

Шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17: Кирилл Артеменко