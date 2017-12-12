Полный выпуск шоу «Звезда эпохи» за 11.12.17

8 именитых и незаурядных артистов попытались перенести нас в прошлое с помощью песен и образов, созданных в далекие или близкие годы.
8 именитых и незаурядных артистов попытались перенести нас в прошлое с помощью песен и образов, созданных в далекие или близкие годы.
Игорь Квашевич и Ксения Калина, «Вальс на сопках Манчжурии»
Ольга Плотникова, «Носики-курносики»
Анастасия Москвина, «Summertime»
Решать, насколько удачно артисты совершили погружение в эпоху, будет самое справедливое в мире жюри:
– литератор, сценарист, радиоведущая Тамара Лисицкая,
– председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина,
– председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Марзалюк,
– народный артист Беларуси, режиссер театра и кино Александр Ефремов.
Ведущие Антон Мартыненко и Ирина Ромбальская.