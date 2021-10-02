Показ фильмов, концерт, выставка. В Казахстане проходят Дни культуры Беларуси

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Сотрудничество, безусловно, будет прирастать. У нас очень много планов, наработок. И не просто это планы, положенные на бумагу. Эти планы претворяются пошагово, постепенно в нашу реальную жизнь. Поэтому поле деятельности очень большое. И я уверен, что наша совместная работа принесет только положительный результат.