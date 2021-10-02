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Показ фильмов, концерт, выставка. В Казахстане проходят Дни культуры Беларуси

02 октября 2021 20:13
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Новости Беларуси. Нур-Султан принимает Дни культуры Беларуси в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Показ фильмов, концерт, выставка. В Казахстане проходят Дни культуры Беларуси-1

Программа фестивального марафона включает показ кинофильмов, гала-концерт ведущих солистов и творческих коллективов, выставку «Современная Беларусь глазами художников» в Национальном музее Казахстана.  

Показ фильмов, концерт, выставка. В Казахстане проходят Дни культуры Беларуси-4

Запланирован форум с участием представителей туристической сферы двух стран.  

Показ фильмов, концерт, выставка. В Казахстане проходят Дни культуры Беларуси-7

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сотрудничество, безусловно, будет прирастать. У нас очень много планов, наработок. И не просто это планы, положенные на бумагу. Эти планы претворяются пошагово, постепенно в нашу реальную жизнь. Поэтому поле деятельности очень большое. И я уверен, что наша совместная работа принесет только положительный результат.  

Показ фильмов, концерт, выставка. В Казахстане проходят Дни культуры Беларуси-10

В сентябре Беларусь и Казахстан отметили 29-ю годовщину установления дипломатических отношений. Нынешний культурный праздник стал своего рода подарком к этой дате.  

# Беларусь-Казахстан # Культура # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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