Показ фильмов, концерт, выставка. В Казахстане проходят Дни культуры Беларуси

Новости Беларуси. Нур-Султан принимает Дни культуры Беларуси в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Нур-Султан принимает Дни культуры Беларуси в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа фестивального марафона включает показ кинофильмов, гала-концерт ведущих солистов и творческих коллективов, выставку «Современная Беларусь глазами художников» в Национальном музее Казахстана.
Запланирован форум с участием представителей туристической сферы двух стран.
Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сотрудничество, безусловно, будет прирастать. У нас очень много планов, наработок. И не просто это планы, положенные на бумагу. Эти планы претворяются пошагово, постепенно в нашу реальную жизнь. Поэтому поле деятельности очень большое. И я уверен, что наша совместная работа принесет только положительный результат.
В сентябре Беларусь и Казахстан отметили 29-ю годовщину установления дипломатических отношений. Нынешний культурный праздник стал своего рода подарком к этой дате.