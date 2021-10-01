Запечатлены люди во время молитвы и настоящий языческий обряд. Почему нужно посетить выставку «ТыЯ»?

Новости Беларуси. На днях во Дворце искусств в рамках фестиваля «Арт-Минск-2021» открылась выставка фотографии «ТыЯ» Марины Батюковой, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Марина Батюкова, фотограф, заместитель председателя Белорусского общественного объединения фотографов:

Мне хацелася праз адлюстраванне паказаць усім наведвальнікам, тым, хто неабыякавы да мастацтва, успрыняцце партрэта, наогул мастацкіх здымкаў, карцін, таго, што прапануе аўтар, праз уласнае пачуццё, праз адлюстраванне. Таму мы з вамі па ўсёй выставе бачым люстэркі. Люстэркі на ўзроўні вачэй гледача, таму што мы ведаем – праўда ў вачах глядзячага. Мне здаецца, лепш немагчыма сказаць, і справа не ў глыбіні рэзкасці, не ў тым, як зроблены фотаздымак, а ў тым, як ён адаб’ецца на вашых пачуццях, эмоцыях, як вы можаце гэта ўспрыняць.

Фотография, как зеркало, и зеркало, как фотография – главный смысл проекта. Основные темы фотоисследований автора – повседневная жизнь, психологическое состояние человека, его взаимоотношения с окружающей средой, поведение в обществе и социальные роли. Юбилейная экспозиция объединила три серии портретов: «Одинокий», «Эхо тишины. Хотите нас слышать – смотрите» и «Корневища».

Марина Батюкова:

Мы цалкам бачым тры часткі, і я імкнулася зрабіць суцэльны погляд на ідэю «ТыЯ», але яна складаецца з трох частак. «Рэха цішыні», «Рызомы» і частка «Сам-насам» – імша, якую я здымала ў Чырвоным касцёле. Гэта партрэты, зробленыя ў майстэрні «Фарба», дзе дзеці з парушэннямі слыху малююць. Яны малююць свет, малююць так, як могуць, а наша справа – як мы ставімся да гэтых дзяцей, наогул да людзей, у якіх не ўсё так, як у нас з вамі.

Отдельная серия «Наедине» переносит из галереи в сакральное пространство храма. Портреты, сделанные во время богослужения в Красном костеле, передают духовный мир прихожан и дают возможность зрителю прислушаться к собственной душе. Марина Батюкова:

Вы бачыце частку серыі «Сам-насам», дзе людзі сфатаграфаваныя падчас малітвы ў Нараджэнне Хрыстова, калі яны засяроджаны на самым для іх істотным, самым важным у жыцці. Мне падалося важным адлюстраваць гэта ў экспазіцыі.