Поколение, хранящее память. Под Борисовом волонтёры привели в порядок военное кладбище
Новости Беларуси. У жителей Беларуси есть добрая традиция ухаживать за могилами своих предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому даже в самых маленьких деревнях в Год малой родины уделят особое внимание таким местам.
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Так, в одном из старейших местечек Борисовского района Зембине за три дня привели в порядок кладбище, где после Великой Отечественной войны уже никого не хоронят.
С инициативой навести порядок на этом погосте вызвалась еврейская молодёжь из студенческого культурного центра «Гилель». Многие из них сейчас живут в разных уголках мира, но в годы войны именно здесь были расстреляны их родные и близкие.
Оксана Семашко, СТВ:
В деревне Зембин на Борисовщине в гетто было уничтожено около тысячи евреев. Среди них – мирные жители и раненые солдаты. Со слов очевидцев, с того трагического момента земля дышала ещё несколько дней.
Тамара изучает иврит ещё с детства. Увлечение и привело девушку на это военное захоронение. Она впервые в Беларуси. Для осуществления своей мечты уроженке Тбилиси пришлось преодолеть около трёх тысяч километров.
Тамара Чехелидзе (Кофман), волонтёр (Грузия):
Я думаю, что это будет примером для всех наших поколений. Мы всегда должны помнить наше прошлое.
Во время войны местным жителям здесь самим пришлось выкапывать себе могилы. Население Зембина немецко-фашистские захватчики уничтожили всего за шесть часов. Историю той трагедии в своих научных работах продолжат сохранять молодые исследователи. Волонтёры вскоре планируют создать электронную карту. В ней будет информация о географическом положении захоронений и сведения о погибших.
Дарья Бобок, волонтёр (Молдова):
Этот проект очень важен. Мы помогаем найти родственников, которые разбросаны по всему миру.
Молодые люди из России, Украины, Молдовы, Грузии и разных уголков Беларуси приехали не только изучать историю нашей страны, но и привести в годный вид военные погосты.
Диана Усова, волонтёр (Беларусь):
Сразу, когда мы пришли, трава была выше людей. Когда скосили, было видно несколько камней. Казалось, что это просто пару булыжников.
Пётр Новицкий, председатель Борисовского районного совета депутатов:
Уроженец Зембена, который родом отсюда, котоый сейчас проживает на территории Соединенных Штатов Америки, побывал на своей исторической родине и выделил финансы для увековечения своих родных и близких, которые захоронены здесь.
Активисты планируют благоустраивать в год по одному кладбищу. Каждый волонтёр находит в этом благородном деле отдушину.
Елена Кулевнич, директор еврейского студенческого культурного центра «Гилель»:
После работы на кладбище, у нас будет сплав на байдарках по Березине. В Бобруйске посетим синагогу. Завершим нашу экскурсию в Дукорском маёнтке, чтобы ребята смогли познакомиться познакомимся с бытом Беларуси.
На днях глава государства подписал указ, согласно которому все военные кладбища и места массового захоронения нужно благоустроить. Привести в порядок их должны к 75-ой годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Ведь это и есть ещё один шанс сохранить на многие века память о той страшной войне.