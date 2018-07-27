Поколение, хранящее память. Под Борисовом волонтёры привели в порядок военное кладбище

Новости Беларуси. У жителей Беларуси есть добрая традиция ухаживать за могилами своих предков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому даже в самых маленьких деревнях в Год малой родины уделят особое внимание таким местам. Могилёвские археологи обнаружили древний могильник времён радимичей

Так, в одном из старейших местечек Борисовского района Зембине за три дня привели в порядок кладбище, где после Великой Отечественной войны уже никого не хоронят.

С инициативой навести порядок на этом погосте вызвалась еврейская молодёжь из студенческого культурного центра «Гилель». Многие из них сейчас живут в разных уголках мира, но в годы войны именно здесь были расстреляны их родные и близкие.

Оксана Семашко, СТВ:

В деревне Зембин на Борисовщине в гетто было уничтожено около тысячи евреев. Среди них – мирные жители и раненые солдаты. Со слов очевидцев, с того трагического момента земля дышала ещё несколько дней.

Тамара изучает иврит ещё с детства. Увлечение и привело девушку на это военное захоронение. Она впервые в Беларуси. Для осуществления своей мечты уроженке Тбилиси пришлось преодолеть около трёх тысяч километров.

Тамара Чехелидзе (Кофман), волонтёр (Грузия):

Я думаю, что это будет примером для всех наших поколений. Мы всегда должны помнить наше прошлое.

Во время войны местным жителям здесь самим пришлось выкапывать себе могилы. Население Зембина немецко-фашистские захватчики уничтожили всего за шесть часов. Историю той трагедии в своих научных работах продолжат сохранять молодые исследователи. Волонтёры вскоре планируют создать электронную карту. В ней будет информация о географическом положении захоронений и сведения о погибших.

Дарья Бобок, волонтёр (Молдова):

Этот проект очень важен. Мы помогаем найти родственников, которые разбросаны по всему миру.



Молодые люди из России, Украины, Молдовы, Грузии и разных уголков Беларуси приехали не только изучать историю нашей страны, но и привести в годный вид военные погосты.

Диана Усова, волонтёр (Беларусь):

Сразу, когда мы пришли, трава была выше людей. Когда скосили, было видно несколько камней. Казалось, что это просто пару булыжников.



Пётр Новицкий, председатель Борисовского районного совета депутатов:

Уроженец Зембена, который родом отсюда, котоый сейчас проживает на территории Соединенных Штатов Америки, побывал на своей исторической родине и выделил финансы для увековечения своих родных и близких, которые захоронены здесь. Активисты планируют благоустраивать в год по одному кладбищу. Каждый волонтёр находит в этом благородном деле отдушину.

Елена Кулевнич, директор еврейского студенческого культурного центра «Гилель»:

После работы на кладбище, у нас будет сплав на байдарках по Березине. В Бобруйске посетим синагогу. Завершим нашу экскурсию в Дукорском маёнтке, чтобы ребята смогли познакомиться познакомимся с бытом Беларуси.

