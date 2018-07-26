Могилёвские археологи обнаружили древний могильник времён радимичей

Новости Беларуси. Успех могилевских археологов. Во время экспедиции в Славгородском районе найден древний могильник язычников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это ещё одно доказательство, что именно здесь состоялась известная битва 984-го года на реке Пищане. Ранее историки располагали лишь скудными сведениями.

Во время раскопок найдены сожжённые по языческому погребальному обряду фрагменты человеческих костей, керамика и элементы пояса дружинника радимичей. Археологи предполагают, что в этом захоронении находятся славяне, бежавшие от печенегов с берегов Дона.

Алексей Авласович, руководитель археологической экспедиции:

Здесь они встречаются с политикой великого князя Владимира, который вёл политику объединения Руси и они попадают под его горячую руку. И в 984 году, мы предполагаем, что случилась эта летописная битва здесь и они становятся жертвой этой политики. Мы фиксируем скопление костей и такой языческий обряд как битые горшки, когда по всей площади насыпи был ритуально разбит горшок, как символ смерти человека.

Анастасия Маторина, студент Могилёвского государственного университета им.А.А.Кулешова:

Это моя первая экспедиция. Сначала было очень тяжело. Однако после первых находок появился азарт, стало очень интересно. В первую очередь, это очень увлекательно, потому что это в будущем поможет в учебе. Во-вторых, это очень интересно прикоснуться к прошлому.