Поклонись Максиму: 125-летие Богдановича отпразднуют 9 декабря в Минске

Новости Беларуси. В Минске отпразднуют 125-летие Максима Богдановича. В честь поэта, публициста, переводчика, одного из создателей белорусской литературы

запланирован целый ряд памятных мероприятий.

Так, 9 декабря с двух часов дня и до половины шестого вечера в центре столицы у памятника белорусскому классику на площади Парижской коммуны пройдет литературная акция «Растем вместе с Максимом». В ее рамках известные люди страны будут читать стихи Богдановича.

Также состоится торжественная церемония по закладке капсулы с землей с могилы поэта в крипте Храма-памятника Всех Святых.

В Литературном музее автора откроется новая экспозиция. А завершением дня станет памятный митинг «Поклонись Максиму», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.