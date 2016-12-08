В честь юбилея Максима Богдановича 9 декабря пройдут поэтические чтения и митинг

Новости Беларуси. «Возвращение» классика. Минск готовится к юбилею Максима Богдановича.

Один из «песняров» белорусской литературы родился 9 декабря 125 лет назад.

В память о поэте, публицисте, переводчике в столице запланирован целый ряд мероприятий. Это и литературные чтения, и открытие новой экспозиции, и закладка капсулы с землей с могилы Богдановича в крипте Храма-памятника Всех Святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Взгляд народного поэта устремлен вперед, а в правой руке у него букет любимых васильков. Завтра, прямо на этом месте, у памятника Максиму Богдановичу, несколько часов подряд будут читать его стихи.

Поэтический марафон начнется ровно в 14.00.

Друг за другом свои любимые строки продекламируют десятки чтецов. Студенты, преподаватели, работники музеев, деятели культуры, руководители. И, конечно, медийные лица.

Ведущая СТВ Ирина Смольская выбрала созвучный календарному декабрю стих «Зимой». При этом к произведениям Богдановича готова возвращаться в любое время года.

Ирина Смольская, ведущая СТВ:

Увогуле, Максім Багдановіч – гэта мой любімы беларускі паэт.

И действительно, молодой классик близок многим белорусам. Недаром и чтения назвали «Растем вместе с Максимом». Кстати, продлится литературная акция до самого вечера. А кроме нее,

в 17.30 здесь же, у памятника, состоится торжественный митинг в память о поэте.

А в этом месте время будто замерло… Сочетание классики и современных технологий. Новая экспозиция в реконструированном литературном музее Максима Богдановича также откроется 9 декабря.

Редкие фотографии, рукописи, личные вещи – экспонаты сосредоточены в пяти залах.

Дмитрий Яцкевич, директор Государственного музея истории белорусской литературы:

Выкарыстаны новыя мультымедзійныя тэхналогіі. Тыя, якіх няма ў музях Беларусі.

Марина Запартыко, заведующий Литературным музеем Максима Богдановича:

Аднавілі экспазіцыю некалькімі новымі экспанатамі. І вось, у мінулым годзе, нам перадалі шыкоўны падарунак: гэта куфар Ганны Рафаілаўны Какуевай. Куфар дзяўчыны, у якую быў закаханы Максім Багдановіч.

Впрочем, все это уже кульминация. Имя поэта и его вечные строки звучали весь год.

Ирина Дрига, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Дарэчы, адным з аргументаў, які паслужыў на карысць абвяшчэнню Года культуры, стала тое, што менавіта ў гэтым годзе святкуецца юбілей Максіма Багдановіча.

А еще одним из самых знаковых моментов станет закладка капсулы с землей с могилы Богдановича в крипте Храма Всех Святых.

Церемония так и называется «Возвращение».