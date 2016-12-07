Эльчин Сафарли, писатель: Я верю, что есть сила, которая нас оберегает! Многое зависит от нас!

О женщинах

Я вырос в кругу сильных женщин. Восточных сильных женщин. Это называлось «ракета дальнего действия». И вот я под столом сидел, прятался, подслушивал, очень много «наслушал» всего. А потом с годами это всё трансформировалось во что-то, появился свой опыт. И эта совокупность дала понимание.

Я не пишу только для женщин, нет. Женщины читают просто больше книг. У них больше времени на занятие своим внутренним миром. Мужчины заняты добыванием.

Тематика книг

Я не хочу говорить о женской душе, мужской душе. Наверное, о человеке, которого, независимо от пола, беспокоит одни и те же вопросы: тема одиночества, любви, поиск любви, вера, движение вперёд, побед и поражений.

О Любви

Когда мы любим, с нас слетают все маски, все ложные образы, которые мы создали. Мы сталкиваемся с этим человеком абсолютно обнажёнными. Это страшно. Поэтому очень многие говорят: «Я не хочу любить!» Спрашиваешь: «Почему?» «Потом будет очень больно при расставании!» Нет! Просто человек не хочет раскрываться.

В любви невозможно по-другому: или ты любишь, или не любишь. В любви нет игры! От любви ещё никто не умирал, на самом деле.

О «моём человеке»

Как понять, что это «мой человек», меня часто спрашивают.

Это человек, рядом с которым вы становитесь лучше. Который, сам того не зная, делает вас лучше.

Вы там осаночку выпрямляете, становитесь более целеустремлённой. Или он в вас воспитывает какие-то положительные качества. Не то, что он должен вам, и вы должны в процессе друг другу в этом контексте что-то. Нет! Ваш союз, ваше партнёрство делает друг друга лучше.

Об образах

Мой каждый образ – это совокупность. Это паззл. Начало от каждого. Я не могу сказать, что это одно целое, я списываю это с одного человека. Но то, что большинство этих образов – это женщины, – это да. Это правда.

О творческом пути

Первые три книги, которые я написал, – мне немного трудно к ним относиться. Потому что я не то, что стесняюсь, мне немного следовало приложить больше труда, чтобы сделать ещё лучше. А я этого не сделал. И у меня не получилось это. Я поэтому немножко переживаю за качество этих книг. Бумага, редактирование текстов. И прочее.

Но это мой путь. Он таковой. Уже ничего не изменить. Уже бессмысленно оглядываться в прошлое. Я, конечно, о нём помню, его учитываю. Но стараюсь смотреть даже не вперёд, а смотреть в этот момент.

О смысле жизни

Хватит жить в ложном образе того, что прошлое тебя спасет в чём-то. Нужно двигаться вперёд, ныряя в этот океан.