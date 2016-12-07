Алексей Хлестов, Тео и «Без билета» в Молодечно: музыкальный проект СТВ

Новости Беларуси. Любимые исполнители для любимых зрителей. СТВ представляет очередной музыкальный проект. Концерт под названием «Наши любимые» в эти минуты проходит в культурной столице Беларуси – Молодечно.

Алексей Хлестов, Тео, Саша Немо, группы «Тяни-Толкай» и «Без билета».

С известными белорусскими артистами пообщались в сюжете программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

И вновь Молодечно, Дворец культуры и СТВ. Второй день здесь, в культурной столице-2016 идет запись праздничных концертов. И здесь, надо сказать, настоящий аншлаг. Билеты были раскуплены ещё на несколько недель. Впрочем, тем, кто не успел приобрести заветный квиточек, не стоит унывать. Уже в эфире телеканала СТВ увидеть это шоу можно будет 8 марта.

«Сябры», Анатолий Ярмоленко, Александр Патлис, Николай Скориков, UZARI, Litesound, Саша Немо, Алексей Хлестов и группа «Тяни-толкай» – это лишь малая часть звезд.

Сегодня они не только «все цветы к ногам любимых», но и им все песни.

Алексей Хлестов, певец:

Нашим любимым, родным людям, которые всегда с нами. Это наша и опора, и семья, и очаг, и тепло.

Иван Буслай, певец:

Это для наших любимых женщин, для наших мам. Она наши любимые.

Царев, Меженный, Мартыненко – весь цвет телеканала в привычном для себя амплуа ведущих. Еще до начала концерта, внося последний правки в текст, мужчины уверяют: шоу будет фееричным.

А это уже дуэт неразрывно связанный с СТВ. Именно наш телеканал сперва заметил, а затем и раскрыл настоящих артистов в юных белорусах. В 2013 уже в третьем народном шоу «Поющие города» за Могилевщину пели именно Евгения Брагина и Алексей Кулешов.

Спустя пару лет наш Алеша станет самым молодым участником еще одного песенного проекта СТВ «Две звезды» (первый сезон).

Алексей Кулешов, певец:

И тут ты уже поешь чуть ли не со всеми звездами белорусской эстрады. Конечно, «Две звезды» все-ткаи мне дали больше опыта.

На сцене и самая известная блондинка. Вы не ошиблись. Эти брутальные мужчины, кавер-бенд «Мерилин Монро», поют исключительно вживую. Они уже представители «Звездного ринга».