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III Международный Рождественский конкурс вокалистов стартует 7 декабря

07 декабря 2016 07:11
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Сегодня, 7 декабря, в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь стартует Третий международный Рождественский конкурс вокалистов. 225 исполнителей из 20 стран подали свои заявки на участие. Как всё будет происходить в этом году – расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь – Владимир Гридюшко и участник конкурса от нашей страны, а также солист театра, тенор Александр Михнюк.

# Культура # Фотофакт # Большой театр оперы и балета в Минске # Владимир Гридюшко # Александр Михнюк

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