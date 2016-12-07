III Международный Рождественский конкурс вокалистов стартует 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Республики Беларусь стартует Третий международный Рождественский конкурс вокалистов. 225 исполнителей из 20 стран подали свои заявки на участие. Как всё будет происходить в этом году – расскажут гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь – Владимир Гридюшко и участник конкурса от нашей страны, а также солист театра, тенор Александр Михнюк.