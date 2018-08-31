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Показ кинофильмов, интерактивные площадки и туристический базар: Дни Грузии начались в Беларуси

31 августа 2018 07:58
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Новости Беларуси. Дни Грузии начинаются в Беларуси. 31 августа пройдет показ грузинских фильмов в столичном кинотеатре «Москва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показ кинофильмов, интерактивные площадки и туристический базар: Дни Грузии начались в Беларуси -1

Также откроется выставка грузинских художников, которые живут в нашей стране. Кроме того, организуют экспозицию, посвященную столетию независимости Грузии. А 1 сентября в Верхнем городе развернется масштабный праздник, который продлится до самой полуночи. Минчане и гости столицы смогут заглянуть на туристический базар, интерактивные площадки и фуд-корт.   

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Показ кинофильмов, интерактивные площадки и туристический базар: Дни Грузии начались в Беларуси -4

# Беларусь-Грузия # Культура # Фотофакт

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