Показ кинофильмов, интерактивные площадки и туристический базар: Дни Грузии начались в Беларуси

Также откроется выставка грузинских художников, которые живут в нашей стране. Кроме того, организуют экспозицию, посвященную столетию независимости Грузии. А 1 сентября в Верхнем городе развернется масштабный праздник, который продлится до самой полуночи. Минчане и гости столицы смогут заглянуть на туристический базар, интерактивные площадки и фуд-корт.



Удивительная кухня, выступление Нино Катамадзе и зажигательные танцы. Чем «Тбилисоба» удивит минчан в этом году?