Показ кинофильмов, интерактивные площадки и туристический базар: Дни Грузии начались в Беларуси

Новости Беларуси. Дни Грузии начинаются в Беларуси. 31 августа пройдет показ грузинских фильмов в столичном кинотеатре «Москва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дни Грузии начинаются в Беларуси. 31 августа пройдет показ грузинских фильмов в столичном кинотеатре «Москва», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также откроется выставка грузинских художников, которые живут в нашей стране. Кроме того, организуют экспозицию, посвященную столетию независимости Грузии. А 1 сентября в Верхнем городе развернется масштабный праздник, который продлится до самой полуночи. Минчане и гости столицы смогут заглянуть на туристический базар, интерактивные площадки и фуд-корт.
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