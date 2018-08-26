Удивительная кухня, выступление Нино Катамадзе и зажигательные танцы. Чем «Тбилисоба» удивит минчан в этом году?

Новости Беларуси. Фестиваль «Тбилисоба» пройдет в Минске 1 сентября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Особое отношение к гостям – вот чем славится Грузия. Наверное, поэтому «Тбилисоба» собирает так много друзей. Праздник пройдет в Минске в четвертый раз. Массовость и регулярность проведения – лучшие показатели народной любви. Да и три года назад Минск и Тбилиси стали побратимами.

Хинкали от грузина Цинцабадзе отведают сотни гурманов «Тбилисобы». Придраться к мастерству повара-кавказца вряд ли получится. Хоть и возиться с пряными ингредиентами именно на фестивале он будет впервые. Робкому молодому придется не только утолять аппетиты белорусов, но и «расправляться» с конкурентами пышного застолья.

Георги Цинцабадзе, шеф-повар грузинского ресторана:

Будет много людей. Наверное, 500 хинкали, 100 шашлыков и чебуреков тоже надо сделать. Для этого обязательно нужны грузинские руки. У белоруса такое не получится. Мне очень нравится Беларусь. Люди мне нравятся. Страна красивая. И еще нравится отношение к Грузии в Беларуси.

Виртуозная техника и бешеный ритм «летающего» грузина – 23-летненго Гиви Кбилашвили и его команды – с грузинским многоголосьем, национальной музыкой и танцем – среди артистов на сцене «Тбилисобы». Его приезд в чужую страну – Беларусь – несколько лет назад был абсолютно случайным. А сегодня уже неслучайно Минск – и второй дом, и место для вдохновения.

Гиви Кбилашвили, руководитель танцевального коллектива:

Очень многим грузинам нравится Минск. Нравится лидер страны. В Грузии говорят: «Лукашенко классный». Нам бы такого президента. Фестиваль «Тбилисоба» – хорошая возможность для грузин, которые здесь живут, показать, что они занимаются чем-то полезным.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Вряд ли найдутся те, кто усомнится в способности грузин устраивать праздники с размахом и душой и в гостеприимстве белорусов. Это один из узлов крепкой белорусско-грузинской дружбы. Колоритная «Тбилисоба» и есть пример. Четвертый год подряд культурный союз укрепляют сытным фуд-кортом, национальными танцами, музыкой и мастер-классами.

Денис Крупец, организатор фестиваля «Тбилисоба»:

Четвертый фестиваль совпал со 100-летием празднования независимости Грузии. И мы делаем для посетителей нашего фестиваля своеобразный челендж. У нас будет 100 дел, которые будут привязаны к зонам развлечений, фуд-кортам. Можно будет в гастродворике попробовать блюда 12 разных регионов Грузии. Это будут экстремальные развлечения на Свислочи, это будет скалодром, музыкальная программа.

Среди фишек фестиваля – розыгрыш путевок в Грузию, распродажи «горящих» на турбазаре, двухчасовое выступление Нино Катамадзе, ночной гастродворик. Подготовку проекта лично контролирует посол Кварацхелия. И всех секретов не раскрывает.

Валерий Кварацхелия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси:

В этом году мы постарались привезти сюда самых лучших артистов из тех, что есть сейчас в Грузии. Всю Грузию, конечно, сюда не привезешь. Обе стороны пытаются связывать наши народы. И то, что побратимы – Тбилиси и Минск, это тоже очень хорошо. Наши народы похожи вообще-то друг на друга. Мы очень гостеприимные, белорусы – тоже очень гостеприимный, добродушный народ. Я, честно говоря, до приезда сюда не знал, что вы такие гостеприимные.