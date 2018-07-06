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«Стоит приехать всем!» Александрия приглашает гостей на красочный праздник «Купалье» 7-8 июля

06 июля 2018 07:24
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Новости Беларуси. «Александрия собирает друзей». 7-8 июля на берегу Днепра развернется красочный праздник «Купалье», ставший доброй традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Стоит приехать всем!» Александрия приглашает гостей на красочный праздник «Купалье» 7-8 июля-1

На летнем гулянье зрителей ожидает театрализованный спектакль «Малая родина», концерт творческих коллективов из восьми стран, различные квесты, выставки и конкурсы на лучший костюм. В рамках фестиваля пройдут и Дни культуры Украины. Главной изюминкой для зрителей станет выступление конного театра «Киевская Русь».

«Стоит приехать всем!» Александрия приглашает гостей на красочный праздник «Купалье» 7-8 июля-4

Инна Мардусевич, консультант отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Беларуси:
В 2018 году фестиваль расширился. Много гостей и делегаций приедет из Украины, России, Польши, Латвии, Литвы, регионов Беларуси. Он будет очень увлекательный, очень интересный, очень веселый, насыщенный разными мероприятиями, поэтому стоит приехать всем.

Впервые в рамках фестиваля пройдут презентации белорусского агроэкотуризма. Каждая область страны подготовит программу, в которой расскажет о своих аутентичных традициях.

# Купалье # Культура # Инна Мардусевич # Фотофакт

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