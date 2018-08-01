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Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»

01 августа 2018 08:03
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Новости Беларуси. Лучших музыкантов и танцоров удостоили наград по итогам фестиваля «Искусство шелкового пути», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»-1

В честь завершения международного праздника состоялся и гала-концерт. Белорусско-китайский конкурс длился 3 дня. Участие в нем приняли как профессионалы, так и любители. За это время определили победителей в 3 номинациях: «Инструментальное исполнение», «Пение» и «Танец».

Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»-4


Анна Городецкая, участница:
Я участвовала в номинации «Инструментальное исполнительство» по своему инструменту кларнет. Все, что зависело от меня, я достойно сыграла.

Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»-6

Ирина Дорофеева, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заслуженная артистка Республики Беларусь, председатель жюри:
Очень приятно была представлена китайская делегация. Такая любовь к нашей стране, она чувствуется в песнях, которые они исполняли. Наши белорусы тоже выглядели достойно. И у нас один шелковый путь.

Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»-9

Фестиваль «Искусство шелкового пути» прошел впервые. Мероприятие такого уровня сближает страны и позволяет гостям познакомиться с нашей культурой. Так китайская молодежь за время конкурса приняла участие в мастер-классах от белорусских педагогов и артистов. Организаторы конкурса – Министерство культуры и Белорусский государственный институт культуры и искусств.

Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»-12

Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»-14

Дмитрий Куприянюк, начальник отдела Белорусского государственного института культуры и искусств, куратор проекта:
Проект, который объединил две потрясающие нации: Беларусь и Китай. У нас разная культура, но профессиональный уровень искусства, который показали ребята, высочайший.

Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»-16

Дай Вэньци, представитель китайской делегации на белорусско-китайском конкурсе-фестивале «Искусство шелкового пути»:
В следующем году будем расширять номинации и повышать профессиональный уровень.

Подведены итоги белорусско-китайского фестиваля «Искусство шелкового пути»-19

Уже в следующем году второй международный белорусско-китайский фестиваль планируют провести в Китае.

 

# Беларусь-Китай # Культура # Анна Городецкая # Ирина Дорофеева # Дмитрий Куприянюк # Дай Вэньци # Фотофакт

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