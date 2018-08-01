Находки на Немиге: «Туфельки, которые вручную сшиты, украшены, орнаментированы»

Новости Беларуси. О необычных находках рассказала в программе «Утро. Студия хорошего настроения» директор Музея истории города Минска.

Каким экспонатом Ваш музей особенно гордится?

Галина Ладисова, директор ГУ «Музей истории города Минска»:

Это, безусловно, находки, которые были сделаны на той же территории Немиги.

Потрясающее количество изделий из кожи.

Обувь, особенно, удивляет: башмачки кожаные, туфельки, которые вручную сшиты, они украшены, орнаментированы. Сейчас наши реставраторы очень такую огромную работу ведут. Чтобы собрать, это нужно обработать.

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